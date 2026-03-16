El Consejo Asesor Agrario estudiará medidas compensatorias por el conflicto de Oriente Medio

El ministro Luis Planas presidirá este lunes el Consejo Asesor Agrario para establecer medidas compensatorias que palíen las consecuencias del conflicto desatado en Oriente Medio. Una reunión en la que las organizaciones profesionales agrarias y cooperativas ya han adelantado sus principales reivindicaciones que pasan por el freno a la especulación del gasóleo y la adopción de medidas con carácter urgente.

Al encuentro celebrado en la sede ministerial en Madrid acudirán entre otros el coordinador general de la Unión de Campesinos de Castilla y León Jesús Manuel González Palacín, para adelantar que el conflicto bélico está provocando que los agricultores y ganaderos que soporten el peso de "la losa sobre la viabilidad de nuestro sector".

Palacín apuesta por la adopción de medidas inmediatas, al tiempo que reivindica la necesidad de elaborar una nueva normativa de carácter preventivo y que consiga actuar con celeridad para eliminar la especulación de precios en el gasóleo y los fertilizantes "que hará que entremos en pérdidas inevitablemente".

El coordinador de UCCL ha vuelto a dar la voz de alarma al apuntar que los profesionales del sector se encuentran "al límite después de los precios ridículos por los que nos obligan a vender nuestros productos casi siempre por debajo de costes de producción". Una situación que, recuerda, está prohibido por la ley de la cadena "que se incumple sistemáticamente".

A estas peticiones se suma también la del establecimiento de reducciones y bonificaciones directas a la fase de compra del insumo, pues de otra manera "los agricultores y ganaderos no podremos hacer frente a este incremento de costes".