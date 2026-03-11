Instan a las Cortes a impulsar un Real Decreto que frene la especulación de los hidrocarburos

La Unión de Pequeños Agricultores (UPA) Castilla y León ha remitido un escrito a los cinco grupos parlamentarios con representación en las Cortes para instar a que "se impulse y apoye un Real Decreto Ley que permita poner coto a la especulación que se produce en los mercados de productos derivados de los hidrocarburos" ante "situaciones de crisis como la que estamos viviendo en estos momentos con la guerra de Irán".

La organización agraria pide a las formaciones (Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Parlamentario Vox, Grupo Parlamentario Mixto y Grupo Parlamentario UPL-Soria YA) que muestren su grado de compromiso con el campo mediante una rápida respuesta antes del domingo, 15 de marzo, fecha de las elecciones autonómicas, para que los agricultores y ganaderos de Castilla y León "conozcan el posicionamiento de cada cual".

En su escrito, UPA recuerda que "estamos asistiendo a una escalada de precios del petróleo y gas natural en los mercados internacionales" provocada por el reciente conflicto bélico y que está siendo "aprovechada por las empresas que trabajan con productos derivados de los hidrocarburos para incrementar desorbitada y alarmantemente los precios que pagamos los agricultores y ganaderos".

De esta forma, el gasóleo agrícola ha pasado de pagarse en cooperativa de 90 a 145 céntimos marcando un camino al que también se han subido los fertilizantes o los plásticos, añaden.

La aplicación de un Real Decreto-ley que prohíba las subidas de precio abusivas en determinados sectores ante situaciones excepcionales no es algo nuevo. De hecho, el Gobierno central ya lo aplicó tras la Dana en Valencia prohibiendo las subidas abusivas en aquellas situaciones que puedan ser calificadas como emergencia de protección civil, en los términos regulados en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil.

Una propuesta que piden a los grupos parlamentarios autonómicos replicar mostrando su "máximo compromiso" con un sector "especialmente afectado" por el conflicto en Oriente Medio. Matizan que la petición formulada "se circunscribe al exclusivo ámbito del interés general de los agricultores y ganaderos de Castilla y León" quedando, por lo tanto, al margen de intereses partidistas que podrían frenar la petición como ya ocurrió con la normativa sobre Consumo Sostenible que el Ministerio quiso sacar adelante tras el accidente de Adamuz.

UPA considera "de justicia" aprobar una normativa que regule los márgenes de beneficios las empresas que operan con los hidrocarburos con vistas a impedir abusos derivados de una psicosis generalizada en una situación de crisis internacional como la que estamos viviendo.

El documento, que se presenta un día después de la protesta convocada en Santovenia de Pisuerga (Valladolid) por las organizaciones agrarias Coag, Asaja, UPA y Uccl, argumenta que "las empresas deben informar de los stocks de productos elaborados a partir de materia prima en función de la evolución de los precios de esta para así poder determinar, a partir de unos márgenes razonables, los precios máximos que han de tener los productos en cada eslabón de la cadena de distribución".