Lonja de Zamora (10 de marzo de 2026): El precio de los lechones sube 18 euros en lo que va de año

Nueva sesión en verde para los lechones que acumulan 18 euros de subidas en lo que va de año. La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado en la sesión celebrada este martes, 10 de marzo, nuevos precios de referencia al alza con la única excepción del ibérico pienso de hasta 150 kilos, que mantiene el importe fijado la pasada semana.

En concreto, los lechones de gran partida y de recogida de pequeñas partidas anotan un nuevo incremento de cinco euros hasta los 67 y 61 euros la unidad, respectivamente.

En el caso de los tostones, la subida es más moderada, de tan solo un euro, que le sirve para escapar por segunda semana consecutiva del precio mínimo fijado entre los meses de enero y febrero.

Lonja de Zamora (10 de marzo de 2026) / Lonja Agropecuaria de Zamora

Incremento generalizado en los precios de referencia fijados para la mesa de porcino de cebo tanto para el selecto, normal, graso como el desvieje que vuelve a marcar distancias con su mínimo al escalar hasta los 0,4 euros el kilo.

Una semana más, siguen sin cotizar el ovino y los cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.