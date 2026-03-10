La Confederación Hidrográfica del Duero no prevé restricciones de agua para la nueva campaña de riego

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha iniciado este martes las juntas de explotación con las comunidades de regantes de los sistemas Tormes y Águeda, con el objetivo de preparar la nueva campaña de riego.

En las reuniones, la CHD y los regantes analizan las reservas de los embalses para, posteriormente, adoptar una propuesta de volumen mínimo que deberán conservar hasta el final de la campaña. Una vez concretado ese valor mínimo se realiza una estimación de las dotaciones máximas de agua para cada uno de los sistemas, en función de la disponibilidad de agua, propuesta que se elevará a la comisión de desembalse.

Capacidad

En la actualidad, los embalses de la cuenca del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 84,5% de su capacidad y acumulan un total de 2.413 hectómetros cúbicos, lo que supone 10 puntos porcentuales por encima de la media de la década y dos menos que hace un año.

Por tanto, la cuenca del Duero acumula "un buen nivel de reservas" y la CHD es optimista en cuanto al desarrollo de la campaña, para la que no se prevén restricciones.

En cuanto a próximas reuniones preparatorias, el 23 de marzo tendrá lugar la junta de explotación del sistema Arlanzón y Alto Duero y al día siguiente se celebrará la de Riaza y Adaja. Para el día 25 de marzo se ha convocado la del Órbigo y Tuerto y Esla-Valderaduey y el 26 se celebrará la del sistema Carrión y Pisuerga y Bajo Duero.