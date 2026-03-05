Fuentesaúco acoge con éxito las Jornadas Técnicas del Girasol, organizadas por Cobadu

El Teatro de Fuentesaúco ha sido el escenario de las Jornadas Técnicas del Girasol, organizadas por Cobadu. Un encuentro que reunió a más de 60 socios, agricultores, técnicos y profesionales del sector agrario con el objetivo de profundizar en las últimas novedades y estrategias para la mejora del cultivo del girasol.

La sesión se desarrolló en un ambiente de gran interés y participación, consolidándose como un espacio de referencia para la actualización técnica y el intercambio de conocimiento en torno a uno de los cultivos más relevantes del territorio.

La jornada contó con la intervención de Jordi Rey, delegado comercial en Corteva para Castilla y León, quien presentó la ponencia titulada “Viballa, protege todos los tipos de girasol contra hierbas de hoja ancha y mejora tu rentabilidad”. Durante su exposición, abordó las principales características y ventajas de esta solución, destacando su contribución al control eficaz de malas hierbas y a la mejora de la rentabilidad del cultivo.

A continuación, Laura Otero Saster, desarrolladora de negocio en FMC, ofreció una conferencia sobre “Manejo eficaz de herbicidas en el cultivo del girasol. Nuevas herramientas para controlar las malas hierbas”, en la que profundizó en estrategias orientadas a optimizar la aplicación de herbicidas, fomentar un uso responsable de los productos fitosanitarios y prevenir la aparición de resistencias, aspectos clave para garantizar la sostenibilidad de las explotaciones.

En ambas exposiciones también se hizo mención sobre futuras soluciones fitosanitarias para el cultivo del cereal.

Ambas intervenciones suscitaron un activo turno de preguntas, reflejo del interés del sector por incorporar herramientas innovadoras y prácticas agronómicas eficientes que permitan afrontar los retos actuales del campo.

El encuentro concluyó con un vino español, que favoreció el intercambio de impresiones entre los asistentes y reforzó el carácter participativo y profesional de la jornada.

Con iniciativas como esta, se pone de manifiesto el compromiso con la formación continua, la transferencia de conocimiento y la modernización del sector agrícola, pilares fundamentales para asegurar la competitividad y sostenibilidad del cultivo del girasol en la región.