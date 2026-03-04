UCCL Zamora reclama la imposición fiscal más baja para el gasóleo agrícola tras el conflicto en Oriente Medio

"Habrá que ver en cuánto se pone". UCCL Zamora alerta de la "subida fulminante" del precio del gasóleo agrícola tras los primeros bombardeos a Irán y la posterior escalada bélica, por lo que reclama gravar el gasóleo con la imposición fiscal "más baja posible", así como una devolución acelerada del Impuesto Especial sobre Hidrocarburos (IEH).

Son algunas de las medidas propuestas para tratar de frenar el impacto directo que está teniendo la política internacional y los últimos movimientos bélicos en Oriente Medio. Solo desde el 28 de febrero, el precio del gasóleo agrícola ha reaccionado con una "subida fulminante" del 30% hasta el día de ayer, sin que se haya producido interrupción alguna del suministro en España y reclama medidas urgentes para frenar la escalada, tal y como denuncia la organización agraria.

La evolución del conflicto en Oriente Medio preocupa al sector agrícola y no es para menos. El inicio de la invasión en Ucrania el 22 de enero de 2022, desencadenó un incremento de precios que llegó a situar este carburante en los 1,7 euros el litro en los meses posteriores. Una situación que, critican, lejos de responder a factores de mercado lo sigan a la especulación.

Para la organización profesional agraria "se está reproduciendo un patrón que el sector conoce demasiado bien: ante cualquier tensión internacional, los precios suben con rapidez; cuando la situación se estabiliza, las bajadas son lentas y parciales". Lamentan que es algo que "ya conocen": "Cada vez que hay una crisis el gasóleo sube como la espuma y cuando se modera baja como una pluma" siendo por lo tanto el agricultor quien asume "la factura de esta especulación y el Gobierno se beneficia de cada céntimo adicional que paga el campo".

Para ejemplificar esta oscilación en el precio, UCCL recuerda que, durante 2025, el precio del gasóleo agrícola osciló entre un mínimo de aproximadamente 1,080 euros por litro (media nacional) a mediados de junio, hasta un máximo de 1,18 euros por litro de finales de febrero. "Con un consumo anual de unos 2.000 millones de litros, la diferencia entre pagar el gasóleo a 1,08 o pagarlo a 1,18 sería de 200 millones de euros de sobrecoste para agricultores y ganaderos. Habrá que ver en cuánto se pone ahora".

El 25% del precio del gasóleo son impuestos y la devolución del IEH se produce demasiado tarde

Asimismo UCCL señala también que, del precio total del gasóleo en un año, aproximadamente un 25% son impuestos, fundamentalmente en concepto de Impuesto Especial de Hidrocarburos e IVA: "Que ya es el colmo que cobren también el IVA del impuesto especial" se lamentan. Si bien es cierto que se aplica una devolución del IEH para el gasóleo agrícola, en realidad se devuelve muy tarde y solo aproximadamente la mitad del gasóleo agrícola consumido se beneficia de la misma por la complejidad del sistema.