La Alianza insta a la Junta a agilizar la resolución de los expedientes de jóvenes ganaderos inmersos en inversiones

La Alianza UPA-COAG insta a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León a que priorice la resolución de las convocatorias de jóvenes agricultores y ganaderos que ya han realizado "unas importantes inversiones a las que tienen que hacer frente". De esta manera, se refiere a los expedientes denominados 'interconvocatoria', que requieren en su gran mayoría de una "urgente resolución" para que los titulares puedan cobrar el anticipo o acceder a una financiación en condiciones ventajosas.

En este sentido, la Alianza ha registrado esta misma mañana una petición oficial para que la Dirección General de Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, y por lo tanto, la Consejería de Agricultura, resuelva por fases los expedientes correspondientes a la Intervención 6961.1 relativos a la incorporación de jóvenes.

La organización argumenta que a lo largo del año 2025 se convocaron las ayudas para el "Establecimiento de personas jóvenes agricultores", cuyos expedientes actualmente están siendo revisados por los Servicios Territoriales provinciales.

La casuística de estos expedientes, añaden, es muy variada y dentro de estos se ubican los 'interconvocatoria', que se presentaron tras el cierre del plazo de la convocatoria anterior, y por otro lado, los expedientes presentados en el plazo 2025, por lo que se han juntado solicitudes muy variadas y con condicionantes muy diferentes.

El problema para los jóvenes titulares que ya han realizado inversiones es que, "al no disponer de resolución de su expediente de ayuda, no pueden acceder al cobro del anticipo o solicitar el instrumento financiero para obtener financiación en condiciones ventajosas. Esto está provocando que en muchos de los casos estén atravesando serias dificultades económicas", alertan.

Por ello, la Alianza UPA-COAG reclama que se dé respuesta a los expedientes revisados a fecha de mayo de 2026 al tener en cuenta "que desde el Gobierno regional siempre se ha anunciado que para la línea de Establecimiento de personas jóvenes agricultores iba a existir presupuesto suficiente para aprobarse todos los expedientes que cumpliesen requisitos`".

Consideran que podría explicarse la necesidad de resolver todos los expedientes a la vez "si se fueran a aplicar criterios de prioridad y selección, pero al existir presupuesto suficiente para todas las solicitudes esta necesidad de resolución en bloque pierde todo el sentido".

Por este motivo, el escrito dirigido a la Consejería de Agricultura reclama que el "establecimiento de personas jóvenes agricultores 2025 se haga en 2 bloques, resolviendo en la primera tanda todos los expedientes interconvocatoria y convocatoria 2025, revisados por los Servicios Territoriales a mayo de 2026, y otro bloque con los expedientes restantes, facilitándose así a los jóvenes la obtención de liquidez mediante la solicitud del anticipo y el apoyo financiero adaptado a esta línea".