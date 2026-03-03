Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Residencia de Muelas del PanSecuestro en La GuareñaAnálisis del Zamora CFLa Opinión de Aliste
instagramlinkedin

Lonja de Zamora (3 de marzo de 2026): El precio de los lechones se incrementa en cinco euros

La tendencia al alza en las cotizaciones también afecta a los tostones, con un aumento de un euro

En la mesa de porcino se registran ligeras subidas del precio y siguen sin cotizar el ovino y los cereales

Un grupo de lechones en una granja.

Un grupo de lechones en una granja. / Archivo

M. J. Cachazo

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado en la sesión celebrada este martes 3 de marzo unos precios al alza para lechones, tostones y porcino.

El mayor incremento en la cotización, cinco euros, se corresponde con los lechones. Así, el precio del lechón de gran partida pasa de los 57 euros fijados la pasada semana a los 62 euros, mientras que en el caso de los lechones de recogida, la cotización se incrementa de 51 a 56 euros.



La Lonja Agropecuaria de Zamora también ha establecido un precio de referencia para los tostones superior al de la pasada semana, con subidas de un euro para los tostones de sacrificio.

En la mesa de porcino, también aumenta la cotización del selecto, normal, graso y cerdas de desvieje, en comparación con los precios fijados hace siete días.

Noticias relacionadas y más

Una semana más, siguen sin cotizar el ovino y los cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents