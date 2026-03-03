Lonja de Zamora (3 de marzo de 2026): El precio de los lechones se incrementa en cinco euros
La tendencia al alza en las cotizaciones también afecta a los tostones, con un aumento de un euro
En la mesa de porcino se registran ligeras subidas del precio y siguen sin cotizar el ovino y los cereales
La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado en la sesión celebrada este martes 3 de marzo unos precios al alza para lechones, tostones y porcino.
El mayor incremento en la cotización, cinco euros, se corresponde con los lechones. Así, el precio del lechón de gran partida pasa de los 57 euros fijados la pasada semana a los 62 euros, mientras que en el caso de los lechones de recogida, la cotización se incrementa de 51 a 56 euros.
La Lonja Agropecuaria de Zamora también ha establecido un precio de referencia para los tostones superior al de la pasada semana, con subidas de un euro para los tostones de sacrificio.
En la mesa de porcino, también aumenta la cotización del selecto, normal, graso y cerdas de desvieje, en comparación con los precios fijados hace siete días.
Una semana más, siguen sin cotizar el ovino y los cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
- Ángeles Medina pone fin a su etapa como alcaldesa de Toro y formaliza su renuncia: llega la era Carlos Rodríguez
- El celador de Medio Ambiente fallecido en Mahíde a los 66 años iba a jubilarse en junio
- Aliste llora a 'Jatoño', el peón forestal fallecido en Mahíde
- El peón forestal fallecido de 66 años en Mahíde "podría haberse jubilado hace varios años"
- Hartos de vacas sueltas, los vecinos de Villaverde ponen una denuncia colectiva. No son el único pueblo de Sanabria con este problema
- El mapa de la abstención en Zamora: pueblos donde votó menos de la mitad en las últimas elecciones autonómicas
- La subasta de caza de la Sierra de la Culebra se cierra en 130.000 euros
- Fallece una mujer tras un atropello en Mayalde