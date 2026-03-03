Castilla y Léon convoca hasta 4.000 euros en ayudas al control lechero

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas destinadas a sufragar los costes que generen las actividades de control oficial del rendimiento lechero con una partida de 400.000 euros.

Según la Orden publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) hoy martes, la administración regional se reserva la posibilidad de ampliar la cuantía inicial en otros 200.000 euros sin necesidad de realizar una nueva convocatoria siempre y cuando si las disponibilidades presupuestarias lo permitan.

Las ayudas buscan ofrecer apoyo económico al control lechero oficial y con ello facilitar la implantación de este control como instrumento adecuado para la valoración genética de reproductores. Podrán ser beneficiarios las asociaciones u organizaciones de criadores que cumplan los requisitos recogidos en la normativa estatal de bases reguladoras.

El plazo para la presentación de solicitudes ha quedado fijado en diez días, a contar desde este miércoles 4 de marzo.

El control de rendimiento lechero tiene una influencia directa en el sector lácteo como base de la mejora genética en los esquemas de selección y desde el punto de vista de la sostenibilidad y rentabilidad económica de las explotaciones lácteas.

Tal y como explica la Consejería de María González Corral, el desarrollo de los programas de selección genética actuales requiere de información objetiva y fiable sobre aquellos caracteres considerados de interés para la mejora como es el caso de los datos obtenidos mediante el control lechero en las hembras productoras en las explotaciones de aptitud lechera.

Este sistema de control de rendimiento lechero cuenta con una dilatada experiencia de funcionamiento que ha permitido que las mejoras genéticas y tecnológicas que se logran gracias al control de rendimiento lechero beneficien a todo el subsector lácteo de Carilla y León, según recoge la convocatoria.