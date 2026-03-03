Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Trump amenaza con cortar comercio con EspañaSecuestro en La GuareñaAnálisis del Zamora CFLa Opinión de Aliste
instagramlinkedin

Sector lácteo

Unas 750 ganaderías zamoranas podrán reclamar hasta 8 céntimos por litro por el "cártel de la leche"

UPA anima a denunciar y calcula indemnizaciones de hasta 8 céntimos por litro tras el acuerdo ilegal que fijó los precios y condiciones entre 2000 y 2013

Ya se han presentado más de 6.0000 denuncias, 300 de ellas en Castilla y León, donde se calculan más de

El secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, Félix Porto, Pedro Ismael Martín y Raúl Azpeleta.

El secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, Félix Porto, Pedro Ismael Martín y Raúl Azpeleta. / Eduardo Margareto / Ical

Estefanía Vega

Unos 750 ganaderos de leche de la provincia de Zamora pudieron verse afectados por el denominado "cártel de la leche" que entre los años 2000 y 2013 fijó mediante un "acuerdo ilegal" los precios y condiciones de la entrega de la leche. Según los cálculos realizados por UPA, más de 4.000 explotaciones se vieron afectadas en el conjunto de Castilla y León, de las cuales 300 ya han denunciado.

El secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, estima que las indemnizaciones podrían oscilar entre los 7 y 8 céntimos por litro con un daño de un 10%. Durante esos 13 años, el litro de leche que se pagaba osciló entre los 30 y 35 céntimos, lo que supone "tres céntimos más los intereses que van a suponer otros 4 o 5 céntimos. Es un volumen importantísimo", añade

La organización agraria calcula que la situación afectó inicialmente a cerca de 5.400 explotaciones, si bien por el camino se perdieron "4.039 ganaderos de vacuno de leche" por esta "manipulación ilegal" –tal y como lo han reconocido los tribunales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia– establecido entre 8 industrias lácteas y 2 asociaciones. El sector en Castilla y León mermó hasta las 1.419 explotaciones en el año 2013.

Por ello, González ha realizado un llamamiento a todos aquellos ganaderos que hicieran "entrega de leche" a las industrias procesadas, como a quienes no lo hicieron, pero se vieron igualmente "arrastrados" por los precios. Las denuncias podrán formalizarse con independencia de que las explotaciones se mantengan en activo o no.

Con el objetivo de asesorar a los afectados y acercar la realidad del proceso, UPA ya ha programado varias jornadas informativas en Segovia el próximo día 11; Ávila el 13 y Segovia hasta completar el resto de provincias. El objetivo es reunir el mayor número de denuncias "por aquel robo que hicieron las industrias en aquellos momentos".

Tal y como recuerda el vicesecretario de Uniones Agrarias UPA en Galicia, Félix Porto, ya existen sentencias administrativas dictadas por Competencia, así como judiciales por el Tribunal Supremo con 4 favorables y otras 6 pendientes de resolución. La cuestión radica en la cuantificación del daño que oscila del 2% de Madrid al 10% en Toledo. "Tan solo falta unificar el criterio en esta cuestión", añadía Porto.

Noticias relacionadas y más

A fecha de hoy, UPA ha logrado reunir cerca de 6.000 denuncias, 300 de ellas en Castilla y León. Explican que la idea, lejos de "inundar los juzgados de demandas y reclamaciones", pasa por "unificar" presentando grupos de ganaderos con un perfil similar que permitan defender demandas grupales con un fin compartido.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents