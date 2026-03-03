Sector lácteo
Unas 750 ganaderías zamoranas podrán reclamar hasta 8 céntimos por litro por el "cártel de la leche"
UPA anima a denunciar y calcula indemnizaciones de hasta 8 céntimos por litro tras el acuerdo ilegal que fijó los precios y condiciones entre 2000 y 2013
Ya se han presentado más de 6.0000 denuncias, 300 de ellas en Castilla y León, donde se calculan más de
Unos 750 ganaderos de leche de la provincia de Zamora pudieron verse afectados por el denominado "cártel de la leche" que entre los años 2000 y 2013 fijó mediante un "acuerdo ilegal" los precios y condiciones de la entrega de la leche. Según los cálculos realizados por UPA, más de 4.000 explotaciones se vieron afectadas en el conjunto de Castilla y León, de las cuales 300 ya han denunciado.
El secretario general de UPA Castilla y León, Aurelio González, estima que las indemnizaciones podrían oscilar entre los 7 y 8 céntimos por litro con un daño de un 10%. Durante esos 13 años, el litro de leche que se pagaba osciló entre los 30 y 35 céntimos, lo que supone "tres céntimos más los intereses que van a suponer otros 4 o 5 céntimos. Es un volumen importantísimo", añade
La organización agraria calcula que la situación afectó inicialmente a cerca de 5.400 explotaciones, si bien por el camino se perdieron "4.039 ganaderos de vacuno de leche" por esta "manipulación ilegal" –tal y como lo han reconocido los tribunales y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia– establecido entre 8 industrias lácteas y 2 asociaciones. El sector en Castilla y León mermó hasta las 1.419 explotaciones en el año 2013.
Por ello, González ha realizado un llamamiento a todos aquellos ganaderos que hicieran "entrega de leche" a las industrias procesadas, como a quienes no lo hicieron, pero se vieron igualmente "arrastrados" por los precios. Las denuncias podrán formalizarse con independencia de que las explotaciones se mantengan en activo o no.
Con el objetivo de asesorar a los afectados y acercar la realidad del proceso, UPA ya ha programado varias jornadas informativas en Segovia el próximo día 11; Ávila el 13 y Segovia hasta completar el resto de provincias. El objetivo es reunir el mayor número de denuncias "por aquel robo que hicieron las industrias en aquellos momentos".
Tal y como recuerda el vicesecretario de Uniones Agrarias UPA en Galicia, Félix Porto, ya existen sentencias administrativas dictadas por Competencia, así como judiciales por el Tribunal Supremo con 4 favorables y otras 6 pendientes de resolución. La cuestión radica en la cuantificación del daño que oscila del 2% de Madrid al 10% en Toledo. "Tan solo falta unificar el criterio en esta cuestión", añadía Porto.
A fecha de hoy, UPA ha logrado reunir cerca de 6.000 denuncias, 300 de ellas en Castilla y León. Explican que la idea, lejos de "inundar los juzgados de demandas y reclamaciones", pasa por "unificar" presentando grupos de ganaderos con un perfil similar que permitan defender demandas grupales con un fin compartido.
