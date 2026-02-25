Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Varias PNL instan al Gobierno central a oponerse al acuerdo UE-Mercosur a la espera de resolución judicial

La negativa al acuerdo centra de hecho el decálogo de peticiones que UCCL Castilla y León ha enviado a los partidos que concurren a las elecciones autonómicas del 15 de marzo

Agricultores zamoranos durante la manifestación convocada el 11 de febrero en Madrid contra el acuerdo de Mercosur.

E. Vega

Varias formaciones políticas han impulsado Proposiciones No de Ley con el objetivo de instar al Gobierno central a oponerse a la aplicación del acuerdo UE-Mercosur en tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronuncie. Unos documentos aplaudidos por La Unión de Campesinos de Castilla y León que lo achaca al éxito de la manifestación celebrada el pasado 11 de febrero en Madrid al "mover las conciencias y sensibilidades de nuestros políticos".

Tras acercar sus propuestas a las diferentes formaciones, la organización profesional agraria ha alcanzado un acuerdo de mínimos para instar a España a "escuchar y aceptar la voz de los agricultores y ganaderos españoles que han dicho alto y claro que NO" a su aplicación.

Así, avanza la organización, en el caso de la Comisión Europea pretenda activar dicho acuerdo antes de su ratificación en el Parlamento Europeo, "España debería oponerse" a la creación provisional de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, uniendo a la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

La negativa al acuerdo centra de hecho el decálogo de peticiones que UCCL Castilla y León ha enviado a los partidos que concurren a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

El coordinador de la organización profesional agraria, Jesús Manuel González Palacín, califica la alianza como una decisión "contra el modelo de producción y consumo de Europa": "No podemos importar alimentos de países que ponen en riesgo nuestro tejido productivo y la salud de nuestros consumidores", argumentó poniendo como ejemplo la producción de carne en Brasil con estradiol (una hormona prohibida en la Unión Europea y que que promueve el desarrollo de varios tipos de cáncer).

Para la organización, "aún queda un largo camino" en las negociaciones para lograr que el acuerdo no llegue a aplicarse. "Las materias activas prohibidas en Europa no pueden usarse en los productos que importamos".

Por ello, instan a promover en las instancias europeas "la instauración del principio de reciprocidad a las negociaciones comerciales con países terceros en materia agroalimentaria mediante la incorporación, en los acuerdos y tratados y en la regulación de los intercambios comerciales, de cláusulas espejo que impongan a los productos importados de países terceros iguales condiciones de producción que a las producciones europeas y, de manera particular, en materia ambiental, en aquellas relacionadas con la salud de los ciudadanos como la fitosanidad y el uso de materias activas prohibidas en la UE, y en las que tienen que ver con el bienestar y la sanidad animal, concluyen.

