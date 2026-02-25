Varias PNL instan al Gobierno central a oponerse al acuerdo UE-Mercosur a la espera de resolución judicial

Varias formaciones políticas han impulsado Proposiciones No de Ley con el objetivo de instar al Gobierno central a oponerse a la aplicación del acuerdo UE-Mercosur en tanto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no se pronuncie. Unos documentos aplaudidos por La Unión de Campesinos de Castilla y León que lo achaca al éxito de la manifestación celebrada el pasado 11 de febrero en Madrid al "mover las conciencias y sensibilidades de nuestros políticos".

Tras acercar sus propuestas a las diferentes formaciones, la organización profesional agraria ha alcanzado un acuerdo de mínimos para instar a España a "escuchar y aceptar la voz de los agricultores y ganaderos españoles que han dicho alto y claro que NO" a su aplicación.

Así, avanza la organización, en el caso de la Comisión Europea pretenda activar dicho acuerdo antes de su ratificación en el Parlamento Europeo, "España debería oponerse" a la creación provisional de una de las zonas de libre comercio más grandes del mundo, uniendo a la Unión Europea con Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Bolivia.

La negativa al acuerdo centra de hecho el decálogo de peticiones que UCCL Castilla y León ha enviado a los partidos que concurren a las próximas elecciones autonómicas del 15 de marzo.

El coordinador de la organización profesional agraria, Jesús Manuel González Palacín, califica la alianza como una decisión "contra el modelo de producción y consumo de Europa": "No podemos importar alimentos de países que ponen en riesgo nuestro tejido productivo y la salud de nuestros consumidores", argumentó poniendo como ejemplo la producción de carne en Brasil con estradiol (una hormona prohibida en la Unión Europea y que que promueve el desarrollo de varios tipos de cáncer).

Para la organización, "aún queda un largo camino" en las negociaciones para lograr que el acuerdo no llegue a aplicarse. "Las materias activas prohibidas en Europa no pueden usarse en los productos que importamos".

Por ello, instan a promover en las instancias europeas "la instauración del principio de reciprocidad a las negociaciones comerciales con países terceros en materia agroalimentaria mediante la incorporación, en los acuerdos y tratados y en la regulación de los intercambios comerciales, de cláusulas espejo que impongan a los productos importados de países terceros iguales condiciones de producción que a las producciones europeas y, de manera particular, en materia ambiental, en aquellas relacionadas con la salud de los ciudadanos como la fitosanidad y el uso de materias activas prohibidas en la UE, y en las que tienen que ver con el bienestar y la sanidad animal, concluyen.