UCCL llama a la “responsabilidad” de industria láctea y distribución para evitar el desmantelamiento del sector

La Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL) hizo hoy un llamamiento a la “responsabilidad” tanto de la industria láctea como de la distribución para evitar el desmantelamiento del sector productivo en la Comunidad y en el conjunto de España, ante una bajada de precios que, para el coordinador de la organización en Castilla y León, Jesús Manuel González Palacín, “no tiene ninguna lógica”.

“Es una tremenda irresponsabilidad de la industria y de la distribución, una bajada sin lógica de mercado que hacen porque les da la gana”, denunció, en declaraciones recogidas por Ical, durante la rueda de prensa celebrada hoy en la sede de UCCL en Valladolid.

Palacín recordó que, además de poner en riesgo la viabilidad actual del sector, la bajada de precios lanza “un mensaje nefasto para el posible relevo generacional” en la producción láctea, dado que la media de edad de los ganaderos supera los 57 años, y eso supone que “en los próximos ocho años, se van a jubilar más de la mitad”.

“Si a los pocos jóvenes que se están sumando, les estamos mandando un mensaje de poca rentabilidad, se van a ir a otro sector”, lamentó el coordinador de UCCL, que pidió a industria y distribución que “reflexionen y hagan contratos a medio y largo plazo” en los que los precios se ajusten a los costes y no se queden por debajo, lo que deviene en una situación “irregular”.

Por ello, Palacín también reclamó la intervención de la Administración: “Tiene que tomar cartas en el asunto y crear mesas de negociación con la industria para poner las reglas del juego”. Porque, de lo contrario, el coordinador de UCCL advirtió que se estarían “cargando” un sector que pierde entre un siete y un ocho por ciento de sus productores al año. Para evitarlo, Palacín anunció que si industria y distribución no atienden a su llamada a la “responsabilidad”, la organización profesional agraria saldrá a la calle.