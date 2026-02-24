Lonja de Zamora (24 de febrero de 2026): Los lechones enlazan un mes de precios al alza, ya en los 55 euros

Nuevo repunte, en este caso de dos euros, en el precio de los lechones. La sesión de este martes, 24 de febrero de 2026, en la Lonja Agropecuaria de Zamora mantiene al alza los precios de referencia tanto del lechón de gran partida y lechón de recogida, que pasan de 55 euros a 57 y de 49 a 51 euros, respectivamente. Acumulan así un mes de incremento.

Sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora de este martes, 24 de febrero de 2026. / Lonja Agropecuaria de Zamora

Sin variaciones, los tostones se mantienen en mínimos desde hace 7 semanas con el precio estancado en los 25 euros la unidad, en elc aso de los tostones de 6 a 8 kilos, y de 34 euros para los tostones sin hierro.

En la mesa de porcino de cebo, repuntan los precios del selecto, normal, graso así como las cerdas de desvieje, pasando este último de los 0,28 céntimos/kilo a los 0,31 euros/kilo. Sin variaciones en el ibérico pienso de hasta 150 kilos.

Noticias relacionadas

Una semana más, siguen sin cotizar las de ovino y cereales.