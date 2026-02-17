El Gobierno destina 2.874 millones a ayudas para daños por borrascas en el campo

El Gobierno ha aprobado este martes ayudas extraordinarias por valor de 2.874,1 millones de euros para los agricultores, ganaderos, pescadores y acuicultores, dentro del real decreto-ley con apoyos para los afectados por las últimas borrascas.

Las medidas para el sector primario figuran dentro del plan aprobado por el Consejo de Ministros, por valor de más de 7.000 millones, con ayudas a los afectados por el tren de borrascas y fenómenos climáticos ocurridos desde el 1 de enero de 2026.

Según un comunicado del Departamento de Agricultura, el plan de medidas dispone de 2.174 millones de euros en ayudas directas, en 619 municipios de Andalucía y Extremadura, que se concederán de oficio, sin que el beneficiario tenga que hacer ningún trámite, según ha informado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un comunicado.

Así, figuran subvenciones para compensar la pérdida de renta (2.121 millones) para las personas titulares de explotación (agricultores, ganaderos y acuicultores) inscritas en el registro autonómico de explotaciones agrarias.

La ayuda, con un mínimo de 5.000 y un máximo de 25.000 euros, supondrá el 30 % de los ingresos agrarios de la última declaración fiscal.

Agricultura ha precisado que las ayudas que se conceden al sector primario están exentas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y del Impuesto de Sociedades.

aemás, el decreto contempla líneas de carácter fiscal -exención del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) rústico y la reducción de los módulos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

El Gobierno también ha aprobado una reducción de las peonadas para percibir el subsidio agrario, de forma que pasarán de 35 a 5.

Para productores asegurados

Las personas titulares de pólizas de seguro agrario percibirán, además, sin tener que solicitar esta línea, una ayuda directa adicional por 43,1 millones de euros.

Las explotaciones aseguradas en el Plan de Seguros Agrarios Combinados percibirán una subvención complementaria de hasta el 70 % del coste de la prima -el máximo que permite la normativa europea-. A los que tengan seguro agrario con parte de daños se le pagará la franquicia, es decir, el porcentaje de daños no indemnizado.

Infraestructuras.

Por otro lado, el ministerio habilita otras medidas extraordinarias como la restauración de caminos e infraestructuras de riego, con un presupuesto de 600 millones, que ejecutarán las empresas de titularidad pública Tragsa y la Sociedad Estatal de Infraestructuras Agrarias (Seiasa) y que abarca la totalidad del territorio andaluz y extremeño.

Los afectados del sector primario de toda Andalucía y Extremadura también podrán optar a una línea de financiación especial del Instituto de Crédito Oficial-Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación-Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria (ICO-MAPA-Saeca) como consecuencia de las borrascas por 100 millones.

La ayuda bonificará el 15 % del principal de las operaciones de financiación, así como el 100 % del coste del aval.

El real decreto también prevé la consideración de fuerza mayor a efectos obligaciones para optar a algunas ayudas en el marco de la Política Agraria Común (PAC).