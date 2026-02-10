Lonja Agropecuaria de Zamora (10 de febrero de 2026): El precio de los lechones anota su segunda subida

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes 10 de febrero una cotización al alza para los lechones de gran partida y de recogida, cuyo precio de referencia se sitúa en los 52 y 46 euros la unidad, respectivamente.

Se trata de un leve aumento de un euro con respecto a la sesión de la semana pasada y la segunda al alza en lo que llevamos de año.

Sesión Lonja Agropecuaria de Zamora 10 febrero de 2026. / Lonja Agropecuaria de Zamora

En el caso de los tostones, no se han registrado cambios y el precio se mantiene en mínimos alcanzados durante la primera sesión del año. Así, los precios de referencia se sitúan en los 25 euros la unidad para los tostones de sacrificio de 6 a 8 kilos, mientras que el de los que pesan entre 12 y 15 kilos se mantienen en 34 euros por unidad.

En la mesa de porcino, ninguno de los productos experimenta variaciones en su precio de referencia, todos ellos marcando mínimos a excepción del ibérico pienso de hasta 150 kg que se mantiene en los 3,03 euros el kilo, siendo el máximo anotado en el último año. Una semana más, siguen sin cotizar las de ovino y cereales.