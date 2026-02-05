Las opas anticipan una complicada campaña cerealista: "El suelo está saturado de agua"

"Es demasiada agua. El suelo está saturado y ya no absorbe más". Las organizaciones profesionales agrarias muestran su preocupación ante la saturación de fenómenos adversos que está inundando el campo zamorano y anticipan una complicada campaña cerealista, así como en la siembra de leguminosas, tan importante en la provincia de Zamora.

Las lluvias registradas a lo largo del pasado mes de enero -el más lluvioso en lo que va de siglo- sumado a las ya registradas en noviembre y diciembre ha derivado en que "prácticamente todos los cultivos de invierno estén anegados", tal y como ha advertido el presidente provincial de Coag, Lorenzo Rivera.

"No se ha hecho una sementera en buenas condiciones, no hemos podido fertilizar tampoco muchos de los campos, los tratamientos de fitosanitarios que están por hacer, ni se ha podido levantar el terreno para las siembras de primavera" con lo que "va todo con mucho retraso".

Concluye Rivera, en una comparecencia en compañía de los representantes provinciales de Upa, Aurelio González; Asaja, Antonio Medina; y UCCL Antonio Rodríguez, que esta es la consecuencia de un invierno atípico "efecto del cambio climático", lo que repercute también en otros cultivos. Es el caso del maíz, cuya cosecha aún no ha concluido en comarcas como Tábara y Benavente, incluso la remolacha.

En el caso de los cereales, explicaba González que "en los años que hay tanta lluvia en invierno nunca son buenos" porque durante el mes de enero y febrero deben desarrollar la raíz.

Igualmente, la siembra de las leguminosas "se va a retrasar bastante", con lo cual posiblemente sea un año "complicado" con otro problema añadido por efecto de la humedad: la aparición de hongos.

Nueva petición a la CHD: "Los cauces están totalmente atascados"

El balance incluye los daños provocados por el agua, aunque como consecuencia de la falta de limpieza en numerosos tramos urbanos "que están todos atascados". Antonio Medina, presidente de Asaja Zamora, cargaba contra la falta de gestión de la Confederación Hidrográfica del Duero que está ocasionando que "o bien se inundan pueblos como ha habido casos, o carreteras, o bien si sigue lloviendo se nos van a inundar las fincas". "Está causando muchos quebraderos de cabeza", concluye.

La cara B: los embalses, a rebosar

La cara 'B' de esta sucesión de temporales se evidencia en regatos, arroyos y ríos más caudalosos, así como en los propios embalses lo que augura una "garantía de agua de cara a la próxima campaña". En el caso de la cuenca del Duero, la reserva hídrica se encuentra al 64,4% elevándose un punto en el conjunto de la provincia de Zamora, donde embalses como los de Castro y Valparaíso se encuentran al 93 y 91% de su capacidad, respectivamente.