Lonja Agropecuaria de Zamora (3 de febrero de 2026): El precio de los lechones, al alza

La cotización de referencia para los lechones de gran partida y recogida aumenta dos euros respecto a la semana anterior

El precio de los tostones no varía y tampoco experimenta cambios el del porcino, mientras que el ovino y los cereales siguen sin cotizar

Lechones en una granja zamorana.

Lechones en una granja zamorana. / Archivo

M. J. Cachazo

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes 3 de febrero una cotización al alza para los lechones de gran partida y de recogida, cuyo precio de referencia se incrementa dos euros respecto a la semana anterior.

Así, el precio de los lechones de gran partida pasa de 49 a 51 euros por unidad, mientras que el de los lechones de recogida alcanza los 45 euros, frente a los 43 fijados hace siete días



En el caso de los tostones, no se han registrado cambios y el precio de los de sacrificio de 6 a 8 kilos se mantiene en 25 euros, y el de los que pesan entre 12 y 15 kilos sigue en 34 euros por unidad.

En la mesa de porcino, ninguno de los productos experimenta variaciones en su precio de referencia y, una semana más, siguen sin cotizar las de ovino y cereales.

