El campo inicia el año en España con un aumento del 1,2% en la tasa de desempleo

El paro en el sector agrícola se ha situado en 74.668 personas en el arranque del 2026, lo que supone una subida del 1,19 % respecto a diciembre del año anterior (881 personas más), según la Encuesta de Población Activa (EPA) difundida por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Sin embargo, el número de desempleados en el sector de la agricultura se ha reducido el 11,84 % en comparación con enero del año pasado, es decir, 10.024 personas menos.

El aumento mensual del desempleo en la agricultura y los servicios contrasta con el descenso registrado en la construcción y la industria, según los datos del Ministerio.

Entre los extranjeros, el paro agrícola se ha situado en 16.293 personas, el 0,34 % menos que en diciembre pasado (56 personas menos) y el 11,08 % menos que en enero de 2025 (2.031 personas menos). De ellos, 10.238 procedían de países de fuera de la Unión Europea (UE) y los 6.055 restantes eran de países comunitarios.

Por comunidades, Andalucía ha registrado en enero las cifras más altas de desempleo en agricultura, con 30.512 parados, seguida de la Comunidad Valenciana y Extremadura.

Por último, en enero se han firmado en el sector 148.711 contratos, lo que supone una bajada mensual del 18,5 % (-33.788) y un descenso del 14,8 % anual (-25.824); de ellos, 83.105 han sido temporales y 65.606 indefinidos.

La afiliación al Sistema Especial Agrario (SEA) del Régimen General de la Seguridad Social ha caído el 1,03 % en enero de 2026 en comparación con diciembre, situándose en 665.519 personas, ha señalado este martes el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.

La afiliación ha disminuido en 6.920 personas en un mes y ha bajado también en 11.927 personas respecto a enero de 2025, lo que representa un descenso anual del 1,76 %.