Lonja de Zamora (27 de enero de 2026): el precio de los lechones acumula seis semanas sin cambios

El ibérico pienso suma una nueva semana en máximos frente al resto de la mesa de porcino de cebo que acumula dos semanas en mínimos

Lechones en una granja

Lechones en una granja

E. V.

Nueva semana marcada por el inmovilismo en la Lonja Agropecuaria de Zamora. La sesión de este martes fija por sexta semana consecutiva los mismos precios de referencia para los lechones que se mantienen en mínimos a 49 y 43 euros la unidad, respectivamente, en grandes y pequeñas partidas.



Las cotizaciones se mantiene sin cambios también en lo referente a los tostones que suman una nueva semana en mínimos a 25 y 34 euros.

En lo referente a la mesa de porcino de cebo, el selecto, normal, graso y desvieje acumula su segunda semana sin variaciones, también en mínimos. La cara contraria en el ibérico pienso de hasta 150 kilos que se mantiene en máximos desde el 14 de octubre del año pasado.

Una semana más siguen sin cotizar las mesas del ovino y de cereales.

