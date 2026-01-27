Lonja de Zamora (27 de enero de 2026): el precio de los lechones acumula seis semanas sin cambios
El ibérico pienso suma una nueva semana en máximos frente al resto de la mesa de porcino de cebo que acumula dos semanas en mínimos
E. V.
Nueva semana marcada por el inmovilismo en la Lonja Agropecuaria de Zamora. La sesión de este martes fija por sexta semana consecutiva los mismos precios de referencia para los lechones que se mantienen en mínimos a 49 y 43 euros la unidad, respectivamente, en grandes y pequeñas partidas.
Las cotizaciones se mantiene sin cambios también en lo referente a los tostones que suman una nueva semana en mínimos a 25 y 34 euros.
En lo referente a la mesa de porcino de cebo, el selecto, normal, graso y desvieje acumula su segunda semana sin variaciones, también en mínimos. La cara contraria en el ibérico pienso de hasta 150 kilos que se mantiene en máximos desde el 14 de octubre del año pasado.
Una semana más siguen sin cotizar las mesas del ovino y de cereales.
- La mayor fábrica de maíz dulce de Europa se está construyendo en esta localidad de Castilla y León
- Hartos de que las vacas campen a sus anchas': una veintena de vecinos de un pueblo denuncian al mismo ganadero
- La zamorana Josefa Hernández cumple 100 años
- Los mayores cada vez más protegidos en Zamora: estas son las cifras del Plan Mayor de Seguridad y la Operación IDOSO
- Un cocinero zamorano, reconocido como el mejor de la comunidad
- A la venta 15 viviendas okupadas en Zamora, siete de ellas en la capital
- Estado actual de las carreteras en Sanabria tras la nevada de este martes
- Nace en Fuentesaúco la Universidad Popular La Guareña: Las claves de un proyecto pionero y con vocación de continuidad