Los tractores volverán a las calles de Zamora con una movilización sin precedentes de los cuatro grandes sindicatos agrarios

Hay que echar la vista muy atrás para ver a los cuatro sindicatos agrarios de Zamora en unidad de acción contra las políticas que están “hundiendo al campo”. COAG, Asaja, UPA y, esta vez también, UCCL saldrán el jueves, 29 de octubre, a las calles de Zamora en lo que quiere ser una gran tractorada que visibilice la desesperación de los agricultores y ganaderos con decisiones como el acuerdo de libre comercio con Mercosur que es “una puntilla más para el sector” precisó Lorenzo Rivera, representante de COAG Zamora.

Este fue uno de los comparecientes en la foto que puede considerarse histórica de los cuatro líderes agrarios en la provincia de Zamora: además de Lorenzo Rivera, Antonio Medina (Asaja), Aurelio González (UPA) y Antonio Rodríguez (UCCL) en la sede de COAG Zamora para anunciar las movilizaciones del sector, que comienzan el 29 de enero con las caravanas de tractores hasta confluir en la Avenida de Cardenal Cisneros y entrar en marcha lenta hacia el centro de la capital (La Marina), donde aparcarán los vehículos para discurrir después en manifestación a pie hasta la Subdelegación del Gobierno.

La comparecencia de los líderes agrarios zamoranos se ha producido antes de que trascendiera la noticia de que el Parlamento Europeo ha paralizado la aprobación del acuerdo comercial UE-Mercosur tras una votación en la Eurocámara, que establece remitir el tratado al Tribunal de Justicia de la UE, como han venido demandando organizaciones agrarias.

Pérdida de ingresos

“Mercosur es una amenaza más para el campo porque favorece las importaciones de productos agrarios para vender por debajo de coste, provocando una pérdida de ingresos que pone en riesgo la viabilidad de muchas explotaciones familiares” incide Lorenzo Rivera.

Con este panorama “solo nos queda la esperanza de que los europarlamentarios se pongan del lado del campo y voten en contra de Mercosur”. Un acuerdo que, “aunque ahora se ha puesto de moda, se lleva años negociando y no se han defendido los intereses de los agricultores y ganaderos. El Gobierno no vende como un buen acuerdo cuando lo que hace realmente es agravar los problemas del sector agrario” precisa el líder de COAG.

Los sindicatos recelan, por no decir que directamente no tienen ninguna confianza, de las cláusulas de salvaguarda y los límites de importaciones a algunos productos considerados vulnerables. “Los más de cuarenta acuerdos comerciales que ha firmado la Unión Europea con más de 70 países en todo el mundo no se ha mirado por la agricultura y la ganadería, Mercosur es uno más, la puntilla”. Lorenzo Rivera apunta que “solo hay que mirar a lo que ha pasado con la remolacha, que tiene la sentencia de muerte. Con lo que ha venido de Brasil han desaparecido prácticamente las fábricas hasta quedar solo dos en Castilla y León (Olmedo y Toro) porque no podemos competir con el azúcar de caña”.

PAC

Aurelio Gónzález, líder de UPA Zamora, suma a la amenaza de Mercosur, la propuesta de una PAC que “es inasumible” por la pérdida de poder adquisitivo que supone para los agricultores y ganaderos. “En sus inicios la PAC representaba el 70% de la renta agraria y ahora no llega ni al 24%. Queremos una PAC más agraria y no tan verde que garantice precios dignos al sector y también al consumidor”. Y en ese contexto, en la seguridad de que si le va bien al campo también le irá bien a los ciudadanos como consumidores de los productos agroalimentarios, los sindicatos agrarios hacen un “llamamiento a la sociedad” para que apoye las movilizaciones; para que la PAC vuelva a sus orígenes, a garantizar una alimentación sana y saludable, con precios razonables para la ciudadanía”.

Antonio Medina, representante de Asaja Zamora, pone el acento en las “trabas burocráticas” con las que se encuentran los agricultores y ganaderos a la hora de gestionar su actividad, apelando a la “simplificación de todo el papeleo, porque al final estamos más en los despachos que en las fincas”.

Fauna

También se refirió a los “perjuicios que nos está ocasionando la fauna en los cultivos; como siga así nos acaba echando del campo. Los daños son impresionantes, desde un triste jilguero hasta el lobo están causando daños en las explotaciones y la Junta solo responde cargando la responsabilidad a los cotos”.

Antonio Rodríguez, líder de la UCCL Zamora, lamentó que Europa “es muy garantista con el tema verde en la PAC y siempre a costa de cargar todo sobre los hombros de los agricultores y ganaderos. Exigimos que todas las imposiciones en material medioambiental sean financiadas y no a costa del bolsillo del sector”.

Reclamó este representante “una apuesta clara por rejuvenecer el campo con apoyo financiero” y denunció que los productores zamoranos (como los españoles y europeos) “tenemos que competir en desigualdad contra mercados que no tienen ningún tipo de regulación”.