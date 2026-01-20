Lonja de Zamora (20 de enero de 2026): Una semana sin movimientos en las mesas del porcino
Las mesas mantienen los mismos precios de referencia que en la sesión anterior
Semana sin movimiento ninguno en la Lonja de Zamora, que limita desde hace casi dos años sus cotizaciones de referencia a las mesas porcino, tanto de cebo como de lechones. Nada que destacar en los productos, con los lechones y tostones al mismo precio que la semana anterior.
Tampoco el porcino de cebio selecto, normal y graso experimentan cambios. Ni el desvieje ni el ibérico de pienso.
