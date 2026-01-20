Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lonja de Zamora (20 de enero de 2026): Una semana sin movimientos en las mesas del porcino

Las mesas mantienen los mismos precios de referencia que en la sesión anterior

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Ical

Semana sin movimiento ninguno en la Lonja de Zamora, que limita desde hace casi dos años sus cotizaciones de referencia a las mesas porcino, tanto de cebo como de lechones. Nada que destacar en los productos, con los lechones y tostones al mismo precio que la semana anterior.



Tampoco el porcino de cebio selecto, normal y graso experimentan cambios. Ni el desvieje ni el ibérico de pienso.

Trump 'planta' la bandera de EEUU en Groenlandia

La Eurocámara presiona a Bruselas para que ataje los deep fake sexuales en redes

Toro guarda un minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario de Adamuz

Novedades en el caso del Gordo de Villamanín: La Comisión de fiestas ultima la web para poder repartir el premio

Aviso amarillo por viento y nieve en Zamora este jueves

El Tribunal Supremo avala limitar la actualización de alquileres recogida en reales decretos ley de 2022

Lorwyn eclipsado en Magic The Gathering y MTG: así funcionan sus mecánicas de luz y oscuridad

Buscan a un leonés que viajaba en el tren Alvia accidentado en Adamuz

