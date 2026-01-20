Lonja de Zamora (20 de enero de 2026): Una semana sin movimientos en las mesas del porcino

Semana sin movimiento ninguno en la Lonja de Zamora, que limita desde hace casi dos años sus cotizaciones de referencia a las mesas porcino, tanto de cebo como de lechones. Nada que destacar en los productos, con los lechones y tostones al mismo precio que la semana anterior.







Tampoco el porcino de cebio selecto, normal y graso experimentan cambios. Ni el desvieje ni el ibérico de pienso.