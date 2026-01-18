Relevo generacional: 146 jóvenes zamoranos se incorporaron al campo zamorano en 2025

Las ayudas dirigidas a impulsar el relevo generacional en el campo permitieron que durante el pasado año se incorporaran un total de 146 jóvenes agricultores y ganaderos zamoranos. Estos titulares fueron beneficiarios de un total de 4.422.645,56 euros abonados por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.

Supone la cuarta cifra más alta de Castilla y León por detrás de León, que lidera el establecimiento de jóvenes en el sector primario con 289 nuevos titulares, seguida de Palencia (193) y Burgos (186).

Una inversión que se suma a las ayudas en concepto demodernización de las explotaciones y que en el conjunto de la provincia de Zamora han alcanzado los 3,2 millones de euros hasta alcanzar un total de 7,7 millones de euros.

En concreto, 63 titulares zamoranos han recibido un montante global de 2,8 millones de euros destinados a diferentes inversiones de mejora en sus explotaciones. Por su parte, las ayudas para acometer actuaciones de digitalización de explotaciones y uso de energías renovables han alcanzado los 292.499,48 euros y 122.747,11 euros, respectivamente con dos únicos beneficiarios en el conjunto de la provincia.

1.319 jóvenes y más de 68 millones

A nivel regional, el importe abonado por el departamento dirigido pro María González Corral a lo largo del pasado 2025 han alcanzando los 68,4 millones de euros con un grado de ejecución un 21% superior al año anterior.

Las ayudas han beneficiado a 1.990 titulares de explotaciones lo que ha contribuido al relevo generacional, a la creación de empleo y al fortalecimiento del tejido productivo del medio rural de Castilla y León, así como mejorar la competitividad del sector y la calidad de vida de agricultores y ganaderos.

En concreto, 40,8 millones de euros se han destinado al establecimiento de 1.319 jóvenes agricultores, mientras que 27,6 millones de euros han beneficiado a 671 explotaciones para la realización de inversiones de mejora. Entre ellas, 7 millones con cargo a fondos Next Generation para actuaciones de digitalización de explotaciones y uso de energías renovables.

Las ayudas, abonadas con medidas incluidas tanto en el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022, cuyo periodo de ejecución ha concluido en diciembre pasado, como en el actual periodo PEPAC 2023-2027, contribuyen a la mitigación del cambio climático mediante la reducción de emisiones, la captura de carbono, el uso eficiente de los recursos naturales, el impulso de energías sostenibles y la mejora del bienestar animal.

Hay que destacar que durante el año pasado, en el marco del PEPAC, se han tramitado las nuevas ayudas de cooperación para la sucesión de explotaciones agrarias a través de dos convocatorias, con 158 beneficiarios y el pago de un millón de euros, que se suman a los 650.000 euros abonados a finales de 2024.