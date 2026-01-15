Las ganaderas zamoranas, más eficientes, digitales y sostenibles

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades junto con la Fundación Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA) han comenzado este lunes, 12 de enero la tercera convocatoria del curso “Ganadería 4.0: innovación y gestión eficiente de la granja”, un ambicioso y completo programa formativo, destinado a mujeres de toda Castilla y León, que buscan innovar y mejorar la eficiencia de sus ganaderías a través de la digitalización, el bienestar animal y la gestión sostenible.

Este curso se desarrolla gracias a la colaboración y financiación de la Dirección General de la Mujer de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta de Castilla y León, en el marco de su compromiso con la formación y el empoderamiento de la mujer rural.

Gracias a este programa formativo se han formado ya 26 mujeres, en su mayoría ganaderas y futuras emprendedoras del sector en nuestra región. En esta tercera convocatoria, se han inscrito otras 25 alumnas procedentes distintas provincias de la comunidad.

El curso consta de 152 horas formativas que se imparten en modalidad online, a través de plataforma virtual y cuenta con la colaboración de destacados expertos y expertas y entidades del sector, con los que EILZA colabora habitualmente como el Instituto de Ganadería de Montaña del CSIC, el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León (ITACYL), el Consorcio para la Promoción del Ovino, Cobadu, Delaval, Digitanimal, Isagri, Domca, Proquimia y DeHumans.

El curso aborda temáticas clave como el uso de nuevas tecnologías aplicadas a la ganadería (manejo de herramientas informáticas, trámites electrónicos y herramientas digitales de monitorización de la granja), mejoras en el manejo animal (alimentación de rumiantes, diseño de raciones, reproducción y mejora genética, y procesos patológicos en rumiantes) y gestión empresarial de la granja (análisis de costes y beneficios, optimización de costes de producción, subvenciones y vías de financiación, sistemas de producción, y retención de empleados).

Como parte del programa formativo, está previsto también realizar dos visitas a ganaderías punteras de nuestra comunidad, que sean referentes para el sector en cuanto a innovaciones. El objetivo es que las alumnas conozcan de primera mano los resultados y las ventajas de implementar esas innovaciones.

Con esta iniciativa, la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y la Escuela Internacional de Industrias Lácteas (EILZA) refuerza su papel como referente en formación para el sector lácteo y su compromiso con la innovación y el desarrollo rural.