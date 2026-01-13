Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lonja de Zamora (13 de enero de 2026): El porcino cotiza la baja en selecto, normal, graso y desvieje

Sin movimientos en lechones, tostones e ibérico de pienso

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Ical

La mesa de lechones permanece sin cambios, con el lechón de gran partida, el lechón de recogida y los tostones conservando los mismos precios que la semana anterior en la Lonja de Zamora. En cuanto a la mesa del porcino hay destacar una ligera tendencia a la baja, con descensos mínimos en selecto, normal y graso.

Lonja de Zamora

Lonja de Zamora / LOZ

Solo permanecen inalterables las cotizaciones en el ibérico de pienso, a 3,03 euros el kilo, como hace una semana.

