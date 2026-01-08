Agricultores zamoranos visibilizan con sus tractores la "asfixia del sector"

Agricultores y ganaderos zamoranos se han sumado a la movilización nacional convocada por la Unión Nacional de Asociaciones del Sector Primario Independientes (Unaspi). Un grupo de tractores concentrados en el Polígono de La Hiniesta recorre esta mañana del jueves las calles de Zamora "para exigir políticas que no destruyan el sector primario". Denuncian que "es tal la asfixia del sector, que está al borde de la desesperación y de la desaparición por su gran precariedad".

Protestan contra la próxima firma del acuerdo de Mercosur, reclamando que España no ratifique un tratado que el sector considera "una amenaza directa para la supervivencia del campo español y europeo y su soberanía alimentaria. Este acuerdo abriría el mercado europeo a la competencia desleal de un bloque agrícola cuatro veces mayor que la Unión Europea, con salarios, impuestos y exigencias ambientales, laborales y sanitarias muy inferiores, lo que da ventaja comercial a quienes solo deben de complementar la producción europea. La preferencia comunitaria es uno de los principios fundamentales de la UE desde su fundación y es obligatorio aplicarla" aseguran en el comunicado de Unaspi a nivel nacional.

Tractorada en Zamora / Alba Prieto

Inciden en que el sector primario, "con Mercosur aun sin firmar, atraviesa una de las mayores crisis de su historia". Cuestionan las "políticas nefastas y fallidas de la UE y los Estados miembros como la actual PAC, el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la mesa, otros Tratados de libre comercio con terceros países, como el de Marruecos que han hecho que España deje de ser la huerta y la despensa europea para serlo Marruecos."

Igualmente apuntan al tratado de cereales con Ucrania; "un coladero de cereal ruso que invade los puertos españoles, tirando el precio de los cereales por debajo de los costes de producción, situación que aboca a la absoluta ruina a los cerealistas españoles".

En el caso de la ganadería, además se enfrentan a las crisis sanitarias de enfermedades como la dermatosis bovina, la lengua azul, la gripe aviar o la peste porcina africana, "con protocolos irrazonables que obligan al sacrificio de ganaderías enteras".

Aluden a "cargas burocráticas y jurídico administrativas inasumibles, somos agricultores, no gestorías".