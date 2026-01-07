UCCL Zamora anima al campo a sumarse a la "gran tractorada" de Madrid: "Está en juego nuestro futuro"

La Unión de Campesinos en Zamora apela a la movilización de agricultores y ganaderos en la "gran tractorada" convocada el 11 de febrero en Madrid.

"Con independencia de que cada organización tenga su hoja de ruta reivindicativa, UCCL se muestra partidaria de que los agricultores y ganaderos manifiesten su desacuerdo y la necesidad de un cambio de rumbo en las políticas tanto nacionales como europeas" apuntan desde la organización agraria.

Asegura la Unión que los actos reivindicativos que se van proponiendo realizar por distintas organizaciones" cuentan con el apoyo de la Unión de Campesinos de Castilla y León, pues consideramos que es el momento de que agricultores y ganaderos de Zamora y toda España alcen la voz para que quienes legislan sobre este sector entiendan la situación crítica en la que nos están poniendo".

Esta Organización ya tiene convocada a nivel nacional una gran tractorada el 11 de febrero en Madrid, "a la que animamos a participar a todo el sector ya que está en juego nuestro futuro. No podemos permitir que se siga jugando con nuestra subsistencia y modo de vida, somos imprescindibles para garantizar la soberanía alimentaria de nuestros territorios y la sociedad está con nosotros.

El coordinador regional de la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL), Jesús Manuel González Palacín, ha alertado en una reciente comparecencua de que las caídas de precios en el sector, las crisis sanitarias y la propuesta de rebajar un 22 por ciento la futura PAC “ponen en riesgo el futuro del campo y la incorporación de jóvenes”.

González Palacín ha advertido de “potentes movilizaciones” comenzando por la "gran tractorada" para el próximo 11 de febrero, para alertar de todos los temas que “preocupan al campo”, entre los que se encuentran el “mal funcionamiento de la cadena alimentaria y los precios en origen, el impacto de la sanidad animal, la falta de apoyos al relevo generacional y los recortes de la PAC, tratados comerciales y la falta de cláusulas espejo”. “Si no hacemos algo pronto, el sector en España y Europa tiene poca viabilidad”, sentenció.