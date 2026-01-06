La agricultura cierra el 2025 con 73.787 parados, un 11,7% menos que el año anterior

La agricultura cerró 2025 con un 11,73 % menos de parados, lo que implica que fue la actividad económica que registró una mayor bajada anual del desempleo en términos porcentuales, pues el sector industrial redujo su cifra en un 6,44 %; la construcción un 10,31 %, el sector de servicios un 5,14 % y el colectivo sin empleo anterior, un 6,00 %.

Así, la agricultura cerró 2025 con un total de 73.787 desempleados, 9.806 menos que en 2024, según los datos difundidos por el Ministerio de Trabajo y Economía Social.

Por comunidades, el mayor número de desempleados en el sector agrícola se ha contabilizado en Andalucía, al sumar un total de 29.813 parados, seguido de la Comunidad Valenciana con 7.104, Cataluña con 4.780, Castilla-La Mancha con 4.692, Extremadura con 4.658 y, Castilla y León con 4.080 personas que esperan una oportunidad laboral para trabajar en el campo.

La afiliación en el Sistema Especial Agrario (SEA) ha cerrado el año con 643.921 trabajadores, lo que supone un descenso del 2,77 % en diciembre frente al mismo mes del año anterior y un aumento del 4,4% intermensual.

Y dentro del Régimen General, el segmento de Agricultura, Ganadería, Caza, Silvicultura y Pesca ha sido el segundo que más ha crecido en afiliados durante el pasado año, un 5,4% más, hasta alcanzar las 88.216 personas, solo superado por el transporte.n