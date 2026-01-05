Lonja de Zamora (5 de enero de 2026): los tostones marcan un nuevo mínimo
Los precios por unidad oscilan entre los 25 y los 34 euros en una sesión marcada por los mínimos en las mesas de porcino y de cebo
E V.
La primera sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora en 2026 alcanza nuevos precios de referencia mínimos en los tostones. En concreto, el precio de referencia fijado para los tostones con destino sacrificio de 6 a 8 kilos alcanzan los 25 euros la unidad, 5 menos frente a la última sesión del pasado año.
En el caso de los tostones sin hierro, el descenso anotado es similar alcanzando en este caso un precio de referencia de 34 euros la unidad.
Se trata de los únicos cambios en la primera sesión del recién estrenado 2026 y que, por lo tanto, mantiene en mínimos los precios de referncia de las mesas tanto de porcino de lechones como de cebo desde hace un año.
Una semana más siguen sin cotizar las mesas del ovino y de cereales.
- El paso de 'Francis' por Zamora se desinfla: la probabilidad de una gran nevada, cada vez más baja
- Ponferrada - Puebla de Sanabria: cuando 50 kilómetros en línea recta se convierten en dos horas de viaje
- Los primeros copos de nieve llegarán a Zamora este domingo: así se prevé el paso de 'Francis' por la provincia
- DIRECTO | Zamora CF - Arenas de Getxo: sigue el encuentro con nosotros
- El retorno de una joven toresana desde el Reino Unido para convertirse en la quinta generación al frente de la funeraria
- Instan al Ayuntamiento de Zamora a multar por el abandono locales comerciales cerrados
- Vecinos de seis pueblos solicitan la revocación a la planta de biogas de El Cubo
- Zamora, tierra de embalses y ríos: de las antiguas barcas a los modernos puentes