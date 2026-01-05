Lonja de Zamora (5 de enero de 2026): los tostones marcan un nuevo mínimo

La primera sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora en 2026 alcanza nuevos precios de referencia mínimos en los tostones. En concreto, el precio de referencia fijado para los tostones con destino sacrificio de 6 a 8 kilos alcanzan los 25 euros la unidad, 5 menos frente a la última sesión del pasado año.

En el caso de los tostones sin hierro, el descenso anotado es similar alcanzando en este caso un precio de referencia de 34 euros la unidad.

Se trata de los únicos cambios en la primera sesión del recién estrenado 2026 y que, por lo tanto, mantiene en mínimos los precios de referncia de las mesas tanto de porcino de lechones como de cebo desde hace un año.

Lonja Agropecuaria de Zamora sesión del 5 de enero. / Lonja Agropecuaria de Zamora

Una semana más siguen sin cotizar las mesas del ovino y de cereales.