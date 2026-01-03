Las transferencias de la PAC 2025 superan los 82 millones en la provincia de Zamora

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha abonado 82,7 millones de euros a un total de 7.534 agricultores y ganaderos zamoranos dentro de la campaña de la Política Agraria Común (PAC) del pasado año 2025. A nivel regional, Castilla y León ha desembolsado un total de 831,5 millones de euros siendo el nivel más alto de ejecución a nivel nacional.

Zamora lidera la tabla como la provincia con un mayor número de beneficiarios seguida de Burgos (7.013), Salamanca (6.895) y Valladolid (6.815). Las cuantías abonadas por perceptor sí son menores atendiendo al volumen total que en la provincia representa la sexta, tan solo por delante de Ávila (68.145.049), Soria (57.795.321) y Segovia (48.966.841).

De esta manera, el departamento dirigido por la consejera María González Corral ha llegado a un total de 53.104 agricultores y ganaderos de Castilla y León desde el pasado 16 de octubre. Los pagos se iniciaron con el abono del anticipo, que alcanzó los 587 millones de euros, y continuaron a partir del 1 de diciembre con el inicio del periodo ordinario de pagos, durante el cual se han transferido más de 198 millones de euros adicionales.

Estas cuantías corresponden a las ayudas vinculadas a superficie, entre las que se encuentran la ayuda básica a la renta, pago redistributivo, ayuda directa complementaria para jóvenes y ecorregímenes, de las que se ha abonado el porcentaje máximo autorizado por el FEGA, esto es, hasta el 90% de los importes.

Asimismo, se ha ingresado ya el 90% de los pagos asociados a cultivos proteicos, remolacha y olivar con dificultades específicas y alto valor medioambiental, así como de las ayudas vinculadas a los sectores ganaderos, tanto de vacuno como de ovino y caprino, en sus orientaciones de carne y leche, incluido el ovino y caprino que pasta en rastrojeras. En todos los casos, Castilla y León ha aplicado el porcentaje máximo permitido.

La comunidad ha ejecutado la totalidad de las líneas de las intervenciones de ayudas directas posibles del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, alcanzado el nivel más alto de ejecución a nivel nacional dentro del mismo ejercicio natural.

Los próximos pagos llegarán a lo largo del primer trimestre de 2026 en forma de ayuda asociada al engorde de terneros, con un importe estimado de 8 millones de euros, una vez se disponga de los importes unitarios definitivos necesarios para su cálculo.

Asimismo, antes de la finalización del segundo trimestre de 2026 se procederá a la liquidación del 10% pendiente de la ayuda básica a la renta, el pago redistributivo, la ayuda complementaria a jóvenes agricultores, los ecorregímenes y el resto de ayudas asociadas, tanto agrícolas como ganaderas.

5,8 millones en ayudas agroambientales y zonas con limitaciones

De forma paralela, la Consejería ha logrado nuevamente que se ejecuten en el mismo año de solicitud los pagos correspondientes a las ayudas agroambientales y de agricultura ecológica, así como las indemnizaciones compensatorias a explotaciones ubicadas en zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones específicas.

En el caso de la provincia de Zamora, el importe global de estas ayudas supera los 5,8 millones de euros, de los cuales 3,8 millones corresponden a ayudas de carácter agroambiental (agricultura ecológica, mantenimiento de superficies forrajeras pastables, cultivos agroindustriales sostenibles remolacha, apicultura para el mantenimiento de la biodiversidad, pastoreo de ovino caprino, paisajes singulares, cultivos minoritarios, abonado orgánico). Los 1,9 millones restantes han sido abonados a perceptores con explotaciones situadas en zonas con limitaciones naturales o específicas.

A nivel regional, el total transferido durante el último trimestre de 2025 por estos conceptos asciende a los 45,8 millones de euros, cofinanciados por el fondo europeo Feader. En el actual marco financiero, el incremento de las primas unitarias de estas últimas ayudas, dirigidas específicamente a agricultores profesionales, ha supuesto un aumento medio del 25% por titular respecto al periodo anterior.

Con la finalización de los compromisos en vigor, queda cerrado el Programa de Desarrollo Rural 2014-2022 de Castilla y León en lo relativo a estas intervenciones.