Las medidas contra la dermatosis nodular continuarán durante 2026 en Castilla y León

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha anunciado la prórroga de las medidas de control para evitar la transmisión de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), enfermedad que aún no se ha manifestado en Castilla y León. En concreto, con esta medida se mantiene la prohibición de realizar de ferias y mercados de ganado bovino hasta el próximo 31 de enero.

Se trata de la cuarta Resolución emitida por la consejería de María González Corral para reforzar la protección de la cabaña ganadera desde el pasado 25 de octubre, cuando se dictó el primer anuncio por un período inicial de 15 días. La medida afecta únicamente a aquellas concentraciones de ganado en las que los animales procedan de más de una única explotación.

Tras consultar con las organizaciones profesionales agrarias y asociaciones integradas en el sector del vacuno, se dictó una segunda (6 de noviembre) que prorrogó esas medidas hasta el 30 de noviembre, y una tercera (26 de noviembre), que es la que estaba vigente hasta hoy, 2 de enero de 2026, que mantenía las restricciones únicamente a las ferias y mercados de bovino.

A la vista de la información epidemiológica disponible, de la persistencia del riesgo de aparición de la enfermedad y escuchados los representantes del sector, la Junta ha dedicido prorrogar por un mes más esta medida cautelar mediante resolución publicada en el Boletín Oficial de Castilla y León de la jornada de hoy.

Estas medidas de control están encaminadas a minimizar el riesgo de aparición de focos "dada la relevancia del sector del vacuno tanto a nivel económico como social". La Junta de Castilla y León mantiene el llamamiento a la prevención por parte de los titulares de explotaciones, operadores y transportistas para que mantengan un "adecuado" nivel de vigilancia y prevención.

En concreto, el Ejecutivo autonómico incide en la necesidad de aplicar medidas de bioseguridad, vigilancia del registro de entradas y salidas, así como de la clínica de los animales y la obligación de notificar cualquier sospecha a los servicios veterinarios oficiales.

La Dermatosis Nodular Contagiosa es una enfermedad vírica de difusión principalmente vectorial por insectos, que no afecta a los seres humanos ni por contacto con los animales ni por ingestión de productos derivados de ellos.