Castilla y León, libre de la peste porcina pero no de la bajada de precios

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, informó hoy de que Castilla y León sigue sin tener casos positivos de peste porcina entre los jabalíes, si bien lamentó que esta crisis esté provocando una reducción de los precios del sector.

Tras la celebración del último Consejo de Gobierno de este año, Carriedo admitió desconocer el número de jabalíes abatidos desde la entrada en vigor de la orden que daba más flexibilidad a la actividad cinegética para reducir la población de este suido. El consejero recordó que anualmente se abaten 52.000 ejemplares en los montes de la Comunidad y ahora seguramente la cifra habrá aumentado, pero es “pronto” para conocer las cifras, dado que los cazadores pueden informar vía telemática y por papel, con lo que “puede llevar más tiempo”.

También explicó que las medidas “han sido bien asumidas” y sostuvo que “a pesar de que en Castilla y León no hay casos, como no los ha habido con dermatosis nodular en el ganado bovino, esto no nos debe tranquilizar, en el sentido de evitar ningún tipo de medida que suponga protección”.

“Estamos decididos a garantizar la sanidad del ganado, a dar tranquilidad al conjunto de los ciudadanos, pero también a una actividad productiva tan importante, y que sin duda se ve impactada como consecuencia de la reducción de precios a la que se estamos asistiendo en las últimas semanas”, reflexionó.