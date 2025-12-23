La Cámara Agraria de Zamora se queda sin personal de asesoramiento
La jubilación del secretario técnico deja a las 150 juntas agrarias locales de Zamora desamparadas
El órgano insta a la Junta de Castilla y León a reponer el puesto de secretario técnico tras la reciente jubilación que deja desamparadas a las 150 juntas
E. V.
La Cámara Agraria Provincial de Zamora solicita a la Junta de Castilla y León recuperar la figura del secretario técnico, actualmente vacante, para ofrecer el servicio de asesoramiento a las 150 juntas agrarias locales.
El órgano de consulta presidido por José Roales recuerda que esta función se venía realizando "de forma más o menos continuada" en las oficinas de la Cámara Agraria de la capital zamorana con personal propio de la Junta, como el secretario técnico y/o incluso algún administrativo en ciertas ocasiones. Tras la jubilación, el puesto no ha sido cubierto.
Añade que en la provincia de Zamora aún existen registradas aproximadamente 150 juntas agrarias locales, las cuales requieren de asesoramiento en adjudicación de pastos, hierbas y rastrojeras, en el cumplimiento de las normas de alzado y/o entrada de ganado, así también en la correcta gestión de su propio patrimonio y de la recaudación por aprovechamiento, en el procedimiento para la renovación de cargos, o incluso en la cesión del patrimonio en algunos caso a los propios Ayuntamientos para fines de interés colectivo agrario, etc.
La Cámara Agraria Provincial reivindica la importancia del sector agrario y ganadero en nuestra provincia, organizado en un importante número de juntas agrarias locales, que realizan en determinados casos un aprovechamiento común en extensivo y que, por lo tanto, requieren de personal específico suficiente en labores como atención a consultas, asesoramiento y gestiones propias.
- Lotería de Navidad 2025, en directo | El 78477, primer cuarto premio del sorteo
- Un vendedor regala toda su mercancía en el mercado de El Puente tras saber que era millonario: le tocó 'El Gordo' en La Bañeza
- El Colegio de Abogados acuerda reprobar ante el CGPJ al juez Cimarra, que negó a abogados con ictus suspender actos judiciales
- Diez décimos de un quinto premio, repartidos en una céntrica administración de Zamora
- La fortuna sonríe a la provincia de Zamora por partida triple en el tercer premio del sorteo de Navidad
- Un pueblo de Aliste pone freno a la despoblación y suma 31 nuevos vecinos este año
- El bar Polígono, de Benavente, vende el tercer premio de la Lotería de Navidad por segundo año consecutivo
- La Bañeza 'riega' Benavente con al menos 12 millones de euros del Gordo