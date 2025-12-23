La Cámara Agraria de Zamora se queda sin personal de asesoramiento

La Cámara Agraria Provincial de Zamora solicita a la Junta de Castilla y León recuperar la figura del secretario técnico, actualmente vacante, para ofrecer el servicio de asesoramiento a las 150 juntas agrarias locales.

El órgano de consulta presidido por José Roales recuerda que esta función se venía realizando "de forma más o menos continuada" en las oficinas de la Cámara Agraria de la capital zamorana con personal propio de la Junta, como el secretario técnico y/o incluso algún administrativo en ciertas ocasiones. Tras la jubilación, el puesto no ha sido cubierto.

Añade que en la provincia de Zamora aún existen registradas aproximadamente 150 juntas agrarias locales, las cuales requieren de asesoramiento en adjudicación de pastos, hierbas y rastrojeras, en el cumplimiento de las normas de alzado y/o entrada de ganado, así también en la correcta gestión de su propio patrimonio y de la recaudación por aprovechamiento, en el procedimiento para la renovación de cargos, o incluso en la cesión del patrimonio en algunos caso a los propios Ayuntamientos para fines de interés colectivo agrario, etc.

La Cámara Agraria Provincial reivindica la importancia del sector agrario y ganadero en nuestra provincia, organizado en un importante número de juntas agrarias locales, que realizan en determinados casos un aprovechamiento común en extensivo y que, por lo tanto, requieren de personal específico suficiente en labores como atención a consultas, asesoramiento y gestiones propias.