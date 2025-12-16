Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lonja de Zamora (16 de diciembre de 2025): Los lechones cotizan a la baja a las puertas de la Navidad

El precio de referencia de los tostones no experimenta cambios y desciende el del porcino

Lechones en una granja

Lechones en una granja / Archivo

M. J. Cachazo

A las puertas de las fiestas de Navidad, los lechones cotizan a la baja y no varía el precio de referencia de los tostones.

La cotización del lechón de gran partida cae hasta los 49 euros por unidad y a 43 euros el de recogida.

Precios de referencia fijados en la Lonja de Zamora.

Precios de referencia fijados en la Lonja de Zamora. / Cedida

La Lonja Agropecuaria de Zamora también ha fijado unos precios de referencia inferiores para el porcino, en comparación con los establecidos en la sesión celebrada hace siete días.

Una semana más siguen sin cotizar las mesas del ovino y de los cereales.

