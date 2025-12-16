Lonja de Zamora (16 de diciembre de 2025): Los lechones cotizan a la baja a las puertas de la Navidad
El precio de referencia de los tostones no experimenta cambios y desciende el del porcino
A las puertas de las fiestas de Navidad, los lechones cotizan a la baja y no varía el precio de referencia de los tostones.
La cotización del lechón de gran partida cae hasta los 49 euros por unidad y a 43 euros el de recogida.
La Lonja Agropecuaria de Zamora también ha fijado unos precios de referencia inferiores para el porcino, en comparación con los establecidos en la sesión celebrada hace siete días.
Una semana más siguen sin cotizar las mesas del ovino y de los cereales.
- El ministro Puente se entera ahora de que Zamora está a una hora en tren de Madrid
- Junta y Opas apremian al Gobierno a que "haga los deberes" para agilizar el control del lobo en Castilla y León
- El adelanto del tren de Lugo, solución que baraja Puente para Sanabria
- El porcino zamorano acusa el golpe de la PPA: 'La carne de cerdo es segura, no nos abandonen
- El joven que mantiene en alerta a Carbajales, a punto de ir a la cárcel
- Fallece Ángel García, ex jugador del Zamora CF
- Pillado 'in fraganti' en una vivienda de Zamora cuando intentaba robar: fue retenido por el propietario y varias vecinas
- El traslado de tres monjas dejará sin actos religiosos a decenas de pueblos en esta comarca zamorana