Agricultores zamoranos apoyan la protesta «histórica» en Bruselas contra el recorte de fondos de la PAC

El campo español prepara su llegada a Bruselas donde acompañará este jueves a miles de agricultores y ganaderos procedentes de otros puntos de la Unión Europea para rechazar cualquier recorte de fondos a la próxima Política Agrícola Común (PAC).

Tres de las principales organizaciones profesionales agrarias de España, Asaja, COAG y UPA, acudirán de forma conjunta a la capital belga.

Las tres organizaciones agrarias consideran que será un evento «histórico» al confirmarse la participación de representantes de los 27 Estados miembros de la Unión Europea. Será la primera vez que el campo europeo, en su conjunto, se movilice en Bruselas para enviar un mensaje «claro» a las instituciones comunitarias.

La movilización tiene como eje central la defensa de una PAC con presupuesto propio, estructura en dos pilares y carácter común, frente a la propuesta del nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034.

Ese marco «plantea un fondo único que pone en riesgo los ingresos agrarios, la cohesión territorial y la soberanía alimentaria de la Unión Europea», según han confirmado las organizaciones agrarias.

El acto de protesta previsto en Bruselas también servirá para exponer otras reivindicaciones «clave» para el sector primario, tales como una política comercial justa, la incertidumbre que generan acuerdos como Mercosur y una simplificación normativa «real».