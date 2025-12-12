El programa de siembra de campos de ensayo de Cobadu llega a Villamayor de Campos

Identificar variedades que mejor se adapten al entorno, con mayor sanidad y que ofrezcan mejores rendimientos es el objetivo del programa de siembra de campos de ensayo que lleva a cabo la cooperativa Cobadu y que ha completado con nuevas labores en Villamayor de Campos (Zamora), donde se han introducido variedades de trigo, cebada, triticale y avena.

La siembra se ha llevado a cabo con la colaboración de un socio de la cooperativa Agrinza, de Villalpando, con la que Cobadu cuenta con una "magnífica relación que se ha reforzado en los últimos años". El proceso ha sido supervisado y ejecutado por el equipo técnico de ingenieros agrícolas de Cobadu, responsables de garantizar que todas las labores se desarrollen bajo los criterios adecuados. La cooperativa cuenta con un cualificado grupo de profesionales que acompaña y asesora a sus socios en cada fase del proceso, desde la siembra hasta la recolección.

Siembra de campos de ensayo en Villamayor de Campos / Cedida

Estos trabajos en Villamayor de Campos se suman a los realizados en Villafrechós (Valladolid) y Moraleja de Sayago (Zamora), centrados en forrajes; en Villanueva de los Pavones (Salamanca), con distintas variedades de cereal; y en Herreros de Suso (Ávila), donde se han combinado ensayos de cereales y forrajes.

Con estas actuaciones, "Cobadu reafirma su compromiso con la proximidad y el acompañamiento al agricultor, el apoyo al medio rural, así como con la constante innovación". Estos ensayos serán monitorizados durante toda la campaña y, además, está prevista una visita técnica en el mes de mayo para que los socios puedan conocer in situ la evolución de las variedades, sacar conclusiones y compartir experiencias.

En el año 2025 se realizaron 3 jornadas con visita a los campos de ensayo a las que acudieron más de 300 socios de la cooperativa de distintas zonas, interesados en conocer de primera mano los resultados obtenidos.

Siembra de campos de ensayo en Villamayor de Campos / Cedida

En el área de agricultura, Cobadu ofrece un servicio integral a través de sus 21 almacenes (Puntos Cobadu), donde el agricultor puede encontrar todo tipo de servicios: desde la venta de semillas, fitosanitarios, abonos o gasóleo, hasta el asesoramiento técnico personalizado. Los socios pueden entregar toda su cosecha y la cooperativa se encarga de su comercialización. A través de sus 20 técnicos agrícolas prestan apoyo con el cuaderno de campo, la legalización de depósitos de gasóleo, el análisis de tierra, el análisis de purines y estiércol, con proyectos y tramitación de ayudas, entre otros.

Asimismo, la cooperativa dispone de diferentes tiendas distribuidas en sus almacenes, además de ofrecer todo tipo de servicios para los ganaderos: desde la venta de zoosanitarios, asesoramiento veterinario, hasta la venta de pienso para la actividad ganadera y para mascotas domésticas.

En sus instalaciones centrales en Moraleja de Vino, Cobadu cuenta con una capacidad de almacenamiento de 600 millones de kilos, con tres secaderos de maíz y pipas, dos deshidratadoras de alfalfa y paja tratada, dos centros de limpieza y selección de semilla certificada, así como su planta de abonos blending.