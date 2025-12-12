El precio de la carne de cerdo baja en noviembre en Castilla y León por primera vez desde junio

La carne de porcino se abarató en noviembre respecto al mes anterior un 0,4 por ciento, el primer descenso intermensual desde el 0,3% anotado en junio, según los datos definitivos del último Índice de Precios de Consumo (IPC), recogidos este viernes por Ical, y que podrían constatar los efectos de la amenaza de la peste porcina africana en los mercados, si bien aún es pronto, dado que el brote en Cataluña se declaró con el hallazgo del primer jabalí infectado el 28 de noviembre.

En la comparativa con el undécimo mes del año pasado, la carne de cerdo sube un 0,8 por ciento en la Comunidad, cuatro décimas menos que en octubre y el incremento más moderado desde junio (0,3 por ciento).

En España, la carne de porcino bajó respecto al mes anterior un 0,1 por ciento, el primer descenso intermensual desde el 0,2 por ciento de enero. En la comparativa con noviembre del año pasado, la carne de cerdo sube un 1,3 por ciento, tres décimas menos que en octubre y el incremento más moderado desde marzo de 2022 (+0,9 por ciento).

El porcino presenta la única bajada intermensual en noviembre de las principales carnes. Así, el vacuno sube un 1,2 por ciento en la Comunidad y 1,8 por ciento en España, el ovino y caprino un uno por ciento y 0,7, respectivamente, y la carne de ave, un un 0,9 y 0,5 por ciento en Castilla y León y España.

En tasa anual, el encarecimiento del 0,8 por ciento (1,3 en España) del porcino es el más moderado. El vacuno se dispara un 19,2 por ciento en Castilla y León (18 por ciento en la media nacional), el ovino un 7,7 y 6,5 por ciento; y la carne de ave, un 4,6 y 4,2 por ciento, respectivamente.