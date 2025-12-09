Lonja de Zamora (9 de diciembre de 2025): los lechones, 22 euros más baratos que hace un año
La última sesión marca nuevos mínimos para la mesa de porcino a dos semanas para la Navidad
E. V.
A falta de dos semanas para el arranque de la Navidad, la Lonja Agropecuaria de Zamora ha marcado este martes un nuevo mínimo anual en la mesa del porcino cuyos precios de referencia para los lechones se sitúan 22 euros más baratos que hace un año.
Así las cosas, el lechón de gran partida baja tres euros con respecto a la cotización de la semana pasada hasta alcanzar los 51 euros la unidad, 22 más barato frente a la sesión del 10 de diciembre de 2024. De la misma forma, el lechón de recogida de pequeñas partidas cae hasta los 45 euros la unidad, un precio bastante alejado de los 63 euros de referencia que la Lonja establecía hace un año para este producto.
Caída también generalizada de la mesa de cebo a excepción del ibérico pienso de hasta 150 kilos que se mantiene en los 3,03 euros. Tanto el selecto, normal como el graso marcan nuevos mínimos anuales.
Ovino y cereales siguen sin cotizar en la Lonja de Zamora.
