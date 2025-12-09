El Gobierno modifica la norma para mejorar la conservación de las razas autóctonas ganaderas

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decreto que tiene como objetivo modernizar las bases reguladoras para la concesión, en régimen de concurrencia competitiva, de las subvenciones para el fomento de las razas autóctonas españolas.

En concreto, el nuevo real decreto aprobado adapta las bases reguladoras de las subvenciones a las asociaciones de criadores al nuevo marco normativo europeo en materia de ayudas de Estado recogido en el Reglamento (UE) 2022/2472, de la Comisión, de 14 de diciembre de 2022.

Dentro de esta adaptación se han aprovechado las nuevas opciones que permiten los artículos 24 y 30 de dicho reglamento para ampliar los conceptos subvencionables, con lo que las asociaciones de criadores tendrán más posibilidades para financiar actividades de gran interés de sus programas de conservación, así como en materia de promoción del logotipo Raza Autóctona.

Además, se actualizan los criterios de concesión, de forma que se focalizarán las ayudas en las actividades que tienen un mayor impacto en la conservación de las razas. Al mismo tiempo se amplía la flexibilidad de la que disponen las comunidades autónomas para definir sus criterios propios y dar respuesta a las situaciones particulares que cada una de ellas debe afrontar.

Esa filosofía se ha trasladado, también, a la definición de los criterios de territorialización de fondos, de forma que estos promuevan una correcta comunicación de la información a la base de datos ARCA, el desarrollo de bancos de germoplasma y el uso del logotipo Raza Autóctona.

La nueva normativa da cabida también a la modificación del Real Decreto 794/2021, de 14 de septiembre, por el que se establecen las bases reguladoras de las subvenciones a las asociaciones de criadores oficialmente reconocidas por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. En ella, y a similitud de en la línea territorializada, se actualizan aspectos relativos a los conceptos subvencionables y a los criterios de otorgamiento de las ayudas, para apoyar las actuaciones que tienen una mayor relevancia zootécnica que permite el mencionado reglamento europeo.