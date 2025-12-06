La incorporación de jóvenes y el refuerzo del pastoreo, claves del futuro Plan de Ganadería Extensiva

Favorecer la incorporación de jóvenes ganaderos, mejorar las condiciones de vida de las explotaciones y reforzar el pastoreo, el acceso al agua y las infraestructuras, serán algunas de las claves sobre las que se asentará el futuro Plan de Ganadería Extensiva que la Junta de Castilla y León está desarrollando junto a los representantes del sector para dar respuesta a los principales retos de esta actividad.

El Plan apostará a su vez por garantizar el futuro de las razas autóctonas mediante una genética y una sanidad adaptadas al sistema extensivo, valiéndose de las propuestas trasladadas especialmente por las asociaciones de razas autóctonas de la región consideradas como "eje central" de esta planificación. Durante el proceso de escucha activa, el viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Jorge Llorente, ha elogiado el trabajo desarrollado por estas asociaciones al constituir un "claro ejemplo de éxito en el manejo en extensivo".

Durante el proceso de escucha activa se han atendido las propuestas trasladadas por los propios ganaderos como se ha abordado la situación actual.

De la misma forma se han puesto sobre la mesa otras cuestiones importantes como la comercialización, la promoción específica de los productos ligados a las razas autóctonas, la lucha contra los fraudes y las posibilidades que ofrecen la innovación y la digitalización para facilitar el día a día de las explotaciones y mejorar su viabilidad económica.

Reunión con las asociaciones de razas autóctonas dentro del Plan de Ganadería Extensiva que prepara la Junta de Castilla y León. / Junta de Castilla y León

Fruto de esta colaboración, ya se están identificando ideas y medidas concretas que marcarán las prioridades de apoyo al sector, con el objetivo de dar forma al futuro Plan de Ganadería Extensiva de Castilla y León. Entre estas se encuentran las relativas a incorporación y consolidación de ganaderos, apoyo al pastoreo, infraestructuras y agua, refuerzo sanitario y genético de las razas autóctonas, así como comercialización, promoción e innovación.

Un trabajo con el que la Junts busca reafirmar su "compromiso" de la Junta de Castilla y León con la ganadería extensiva, las razas autóctonas y el futuro del medio rural, "apostando por un modelo productivo sostenible, generador de empleo y estrechamente vinculado a la conservación del patrimonio natural y cultural de la Comunidad".