Lonja de Zamora (2 de diciembre de 2025): los lechones y el porcino de cebo marcan nuevos mínimos

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha marcado este martes un nuevo mínimo tanto de los lechones que caen cinco euros respecto a la sesión celebrada hace una semana como en el porcino de cebo.

De esta manera, el lechón de gran partida cae hasta los 55 euros la unidad frente a los 45 euros los que ya se sitúa el de recogida de pequeñas partidas. Caída también en la mesa de porcino donde el selecto y el graso se sitúan en 1,212 euros el kilogramo por los 1,2 euros el normal. El precio de referencia de las cerdas de desvieje experimentan su mayor caída hasta los 38 céntimos de euro.







En el caso de los tostones de sacrificio, la Lonja de Zamora mantiene los precios de referencia situados en los 36 y 45 euros, respectivamente.

Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.