Piden un plan de control de censos de jabalíes para evitar la llegada de la peste porcina a Castilla y Léon

Las organizaciones profesionales agrarias llaman a intensificar los controles sobre la fauna silvestre para evitar la llegada de la peste porcina africana (PPA) a la comunidad, al tiempo que ha llamado a la coordinación entre administraciones para erradicar el foco "de manera inmediata".

Tras la reunión informativa de la Dirección General de Sanidad de la Producción Agroalimentaria y Bienestar Animal y la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios con el sector, las organizaciones han instado a "extremar las precauciones y potenciar las medidas de bioseguridad" de cara a contener posibles saltos de la enfermedad que ya ha confirmado sus dos primeros casos en el área de Collserola, en Barcelona.

Unanimidad en la petición a las administraciones para que intensifiquen los controles mediante un trabajo "codo con codo más allá de quien pueda tener las tareas de coordinación". Todo ello con el foco sobre la fauna silvestre por su condición de "reservorio de enfermedades que transmiten a nuestras ganaderías", tal y como ha recordado la Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL).

De la misma forma, Asaja urge tanto a la Junta como al Gobierno central a adoptar "con carácter de urgencia" un "plan de control de censos de jabalíes para la prevención y el control" de la enfermedad mediante la implementación de medidas y un presupuesto económico "suficiente".

Planas pide "no bajar la guardia"

Desde Roma, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha llamado a la "tranquilidad" ante el brote de peste porcina que ha obligado a desplegar a la Unidad Militar del Ejército (UME) en al zona afectada. Un mensaje, dirigido especialmente a la ciudadanía al recordar que los casos positivos se han dado en jabalíes silvestres, pese a lo que "no hay que bajar la guardia".

Al mismo tiempo, el ministro ha pedido "prudencia e implicación" de cara a evitar cualquier posible extensión de la enfermedad a las granjas de producción porcina que suponen un motor económico y social. Castilla y León, con la tercera cabaña más numerosas por detrás de Cataluña y Aragón, "sustenta una potente industria agroalimentaria", además de contribuir como "gran consumidor del cereal, principal producto agrícola" de la región, recuerda Asaja.