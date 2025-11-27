Los robos con fuerza en el campo zamorano descienden un 33% hasta octubre

Los robos con fuerza registrados en el campo zamorano han descendido un 33% en los primeros diez meses del año frente al mismo periodo de 2024. Una "mejoría" en los datos que repercute directamente en los agricultores y ganaderos como "un motor social y económico muy importante para Zamora", por lo que "debemos ofrecerle apoyo y protección para que desarrollen su trabajo en un contexto seguro".

Así lo avanzaba el subdelegado del Gobierno en Zamora, Ángel Blanco, al término de la comisión de seguimiento del Plan ROCA que ha presidido en El Perdigón. Acompañado por el jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Zamora, Héctor David Pulido, y del alcalde del municipio, Ángel Calleja, así como representantes de UPA, COAG, Asaja y de la Cámara Agraria de Zamora.

El número de sustracciones en explotaciones agrícolas y ganaderas en la provincia de Zamora también ha registrado un descenso del 13,5%, al pasar de las 37 anotadas entre los meses de enero y junio de 2024 a las 32 registradas en el mismo periodo de este año. En comparación con el primer semestre de 2023, supone un descenso del 32%, atendiendo a los indicadores de seguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Sumando robos y hurtos, el balance muestra una disminución del 1,64% entre el periodo de enero a octubre de 2025 frente a los números anotados en el mismo periodo del año anterior.

¿Cómo podemos colaborar para evitar nuevos robos en el campo? Blanco ha ensalzado la labor que presta el Equipo ROCA, al tiempo que ha llamado a la colaboración ciudadana lanzando una serie de consejos. Así, ha instado a denunciar cualquier irregularidad o situación anómala (vehículo extraño, etc.) comunicándolo inmediatamente en el cuartel más cercano de la Guardia Civil o bien a través del número 062 o de la aplicación gratuita Alertcops adjuntando -en caso de que sea posible- fotos y/o vídeos.

Toda la información trasladada al Equipo ROCA se trata desde la "máxima discreción" con el ánimo de impulsar la confianza de la sociedad y animarlos a denunciar cualquier incidencia.

Por último, el subdelegado ha animado a los titulares de explotaciones a "personalizar" la maquinaria, utensilios y herramientas varias, de manera que facilite la identificación y posterior devolución del material recuperado a su propietario. "A veces cuando se recupera por parte de la Guardia Civil lo robado es muy difícil de identificar porque no tiene ninguna señal".