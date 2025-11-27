La Junta permitirá la celebración de mercados ganaderos, sin animales bovinos, a partir del lunes

El consejero de Economía y Hacienda y portavoz, Carlos Fernández Carriedo, anunció hoy que la Junta permitirá la celebración de mercados ganaderos de todos los animales a partir del lunes, excepto con bovinos, para mantener medidas de prevención y protección de la dermatosis nodular contagiosa, según recogió Ical. Esta medida, “más flexible” y que se publicará mañana en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), supone una prórroga a las acciones actualmente en marcha (a excepción del bovino) y se prorroga hasta el 2 de enero. “Hay una flexibilización. Hasta ahora no se permitían mercados, fuera cual fuera la especie, pero con la nueva resolución solo limitado al bovino”, concluyó.

Cuenta Flor Linares, veterinaria de la cooperativa Cobadu especializada en vacuno, que cuando en la Facultad se estudiaba la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) "te sonaba a una cosa extrañísima, pensabas que no la ibas a ver nunca y al final ha acabado llegando a la Península". Hoy esta enfermedad emergente amenaza al vacuno y los ganaderos tienen que tomar medidas de bioseguridad. Tal es la realidad de la Dermatosis Nodular Contagiosa. "La tenemos aquí" advirtió Flor Linares a los ganaderos asistentes a la jornada informativa organizada en Zamora por la Alianza UPA-COAG.

Cuando aún se están sacudiendo de la crisis provocada por la Enfermedad Hemorrágica Epizoótica (EHE), los movimientos de animales y la transmisión vectorial del virus han provocado una progresiva expansión que vuelve a poner a los productores de vacuno en alerta. Su detección conlleva al vaciado sanitario que implica el sacrificio de todo el ganado de una explotación infectada y la eliminación o desinfección de todo material en contacto con los animales para erradicar el virus. Medidas drásticas con graves consecuencias para los ganaderos, aunque, en términos económicos, Linares adelantó que a partir de enero Agroseguro va a dar cobertura a los vaciados impuestos por la enfermedad.