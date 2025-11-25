Lonja de Zamora (25 de noviembre de 2025): El precio de los tostones, al alza
La cotización de los lechones se mantiene y experimenta un ligero descenso la del porcino, salvo la del ibérico de pienso de hasta 150 kilos
La Lonja Agropecuaria de Zamora ha marcado este martes un precio al alza para los tostones, que se incrementa en dos euros respecto a la sesión celebrada hace una semana.
En el caso de los lechones, la cotización no experimenta cambios. Así, la establecida para los lechones de gran partida se mantiene en 60 euros por unidad y de 51 para los de recogida.
En el caso de la mesa de porcino, la Lonja de Zamora ha fijado un precio de referencia ligeramente inferior al de hace siete días, salvo en el caso del ibérico de pienso de hasta 150 kilos, que no experimenta cambios.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y cereales en la Lonja Agropecuaria de Zamora.
