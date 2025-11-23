El ovino lechero de Castilla y León se enfoca hacia un ordeño innovador y automatizado

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, apuesta por la búsqueda de nuevas tecnologías aplicadas a las explotaciones del ovino lechero para avanzar en su automatización, sostenibilidad, rendimiento y competitividad en el mercado.

Para ello, la Junta de Castilla y León ha puesto en marcha una consulta preliminar al mercado del proyecto Aristech, una iniciativa de Compra Pública de Innovación orientada a identificar ideas y capacidades que permitan desarrollar un puntero sistema de ordeño adaptado a las necesidades de los profesionales. Así, se persigue el desarrollo de soluciones que permitan automatizar el proceso mediante sistemas de apoyo que faciliten la colocación automatizada de pezoneras y la organización eficiente del trabajo en la sala de ordeño.

A su vez, se valorará la integración de tecnologías basadas en inteligencia artificial para optimizar la planificación de tareas y la incorporación de sistemas de monitorización individual de la producción y del estado de salud del animal.

La consulta preliminar al mercado constituye la primera fase del proceso de la compra pública de innovación. Su finalidad es abrir un diálogo con empresas tecnológicas, centros de investigación y universidades para conocer las posibilidades reales del mercado y orientar la futura licitación de soluciones innovadoras.

La medida forma parte del Plan del Ovino y Caprino que impulsa la Junta de Castilla y León, cuyo objetivo es modernizar y fortalecer estos sectores estratégicos para la economía agroganadera de la Comunidad. El plan contempla diversas actuaciones orientadas a la mejora de la competitividad, la sostenibilidad y la incorporación de nuevas tecnologías en las explotaciones.

Los detalles del proyecto, se presentarán en una jornada de lanzamiento el 28 de noviembre, a las 11:00 horas, en formato virtual, donde se explicarán los requisitos funcionales del reto y las condiciones de participación. El plazo para recibir propuestas permanecerá abierto durante un mes a partir de la publicación oficial de la convocatoria. Enlace a la inscripción a la jornada: https://www.survio.com/survey/d/Z5N9E4T7V8L6K4H3E

Castilla y León es la principal productora de leche de oveja de España (el 52,7 % del total nacional) y líder en la elaboración de quesos, con uno de cada tres quesos producidos en el país. Este liderazgo supone una oportunidad estratégica para impulsar la modernización de las explotaciones y avanzar en soluciones tecnológicas que refuercen la competitividad del sector.