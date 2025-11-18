Lonja de Zamora (18 de noviembre de 2025): Ligero descenso de porcino de cebo

Escasos movimientos en la Lonja de Zamora, en su sesión del 18 de noviembre de 2025. Solo se registran cambios en el porcino de cebo, que cotiza mínimamente a baja, tanto en porcino selecto como normal y graso.







La mesa de lechones mantiene precios similares respecto a la semana anterior, como indican los precios de referencia de la última sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora.