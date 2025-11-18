Lonja de Zamora (18 de noviembre de 2025): Ligero descenso de porcino de cebo
Lechones y tostones mantiene los mismos precios que la semana anterior
I. G.
Escasos movimientos en la Lonja de Zamora, en su sesión del 18 de noviembre de 2025. Solo se registran cambios en el porcino de cebo, que cotiza mínimamente a baja, tanto en porcino selecto como normal y graso.
La mesa de lechones mantiene precios similares respecto a la semana anterior, como indican los precios de referencia de la última sesión de la Lonja Agropecuaria de Zamora.
- Una zamorana, imputada por distribuir sin control carne de su matadero ilegal
- Así será la nueva estación de autobuses de Zamora
- Zamora inicia los pasos para ser la capital del pan
- El zamorano Zacarías Bragado Escudero celebra su centenario rodeado de su familia
- El merendero de Los Pelambres tendrá que seguir buscando nuevo gestor por un 'error de novato' en el proceso de licitación
- Aprobada la reparación de más de 240 kilómetros de 61 caminos municipales de Zamora
- Mas de cien horas aislados de sus familias: el esperpento de varios pueblos de Aliste durante el temporal Claudia
- Localizada con vida y en buen estado de salud la mujer de 95 años desaparecida esta tarde en La Tuda