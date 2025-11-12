Consuma productos lácteos, ¡leches!

Vivimos un tiempo fofo preñado de información sesgada que favorece a los pícaros de mala y buena conciencia, que también los hay. Hasta aquí, todos de acuerdo, ¿no? Esta manipulación interesada, si se orquesta como dios manda: adornada con caireles y alamares, acaba convirtiéndose en dogma de fe y se extiende muy lentamente como el aceite rancio o el agua sucia secuestrada en una fosa séptica; se licúa despaciosamente (todo lo tranquilo que permite una velocidad de vértigo, deprisa, deprisa) y a la vez lo coloniza todo, tapando poros y respiraderos. El proceso es líquido y por eso se rige por la ley de los vasos comunicantes. Está aquí y allá, donde usted mire.

Hay mitos que crecen como las levaduras —en política ni le cuento, algunos son tan retorcidos que ahorcan— y encuentran el campo abonado en esta sociedad tan blandita que nos habita. También en cuestiones tan trascendentes como la alimentación, donde las verdades a medias hacen carne y mucho daño.

La doctora zamorana Manuela Juárez Iglesias, una experta internacional en alimentación, sobre todo en productos lácteos, con autoridad reconocida por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), impartió el lunes una conferencia en la UNED de Zamora propiciada por la Cátedra de Población, Vinculación y Desarrollo, que ha dejado rebufo. El título "Evidencias científicas sobre el consumo de leche y queso y salud" atrajo a un buen número de personas. Todos los asistentes salieron encantados. Y muchos, me consta, cambiados.

Manuela Juárez Iglesias no es una experta al uso que ande con pies de plomo para no herir sensibilidades, la ciencia manda: no tiene pelos en la lengua, se le entiende todo. Su conclusión fue clara: el consumo moderado de lácteos es saludable, destacando en este sentido el queso maduro libre de lactosa. Ella, se le nota, está enamorada del queso de oveja de Zamora.

Defensora de los productos completos, no desnatados, Manuela Juárez concluyó, en una intervención, vehemente, entretenida y didáctica donde citó estudios de expertos de todo el mundo, que la ingestión moderada de leche y queso no solo es que no aumente el riesgo cardiovascular sino que tiene efectos cardioprotectores (puso como ejemplo la llamada paradoja francesa), no presenta una relación directa con la diabetes tipo 2 ni con la obesidad y, además, que es deseable un incremento del consumo sobre todo de queso maduro. En este sentido, no se olvidó de destacar en su intervención la calidad de los productos lácteos zamoranos.

Manuela Juárez Iglesias es una mujer, sin duda, comprometida con su tierra, con la nuestra, muy necesitada de este tipo de gestos. Muchas gracias.