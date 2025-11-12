El 96 por ciento de la superficie agraria de Castilla y León se ha acogido a los ecorregímenes

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, destacó hoy el acogimiento “óptimo” que, a su juicio, han tenido los ecorregímenes de la Política Agraria Común (PAC) en Castilla y León, dado que el 96 por ciento de la superficie agraria de la Comunidad se ha acogido a alguna de las prácticas de protección medioambiental incluidas por la Unión Europea en la PAC.

Una PAC que, en 2026, estará dotada con 924,4 millones de euros para Castilla y León, tal y como reveló González Corral, en declaraciones recogidas por Ical, durante la presentación del proyecto de presupuestos de su Consejería ante la Comisión de Economía y Hacienda de las Cortes autonómicas.

A esta cantidad se unen los 100,9 millones que la Consejería destina a la Dirección General de la PAC para el apoyo a la empresa agraria, que en 2026 contará con una partida de 91,2 millones de euros, y para la gestión de las ayudas agrarias del FEAGA, con 9,6 millones.

No obstante, González Corral dedicó la mayor parte de su intervención sobre la PAC a desarrollar las actividades de su Consejería para la gestión de las ayudas directas de la PAC, “eje fundamental de la política agraria” porque, con ella, se logra “la obtención de alimentos sanos, nutritivos, asequibles y disponibles para la totalidad de la población”.

Por ello, y pese a la “confusión, incertidumbre e indignación que han originado determinadas prácticas”, la consejera volvió a presumir de la labor realizada por su Consejería para lograr un acogimiento “óptimo” de los ecorregímenes o para el pago de las ayudas asociadas, con 148 millones de euros para 40.000 agricultores y ganaderos.

Unos pagos que González Corral se comprometió a que “estén lo más rápidamente posible en manos de los beneficiarios” como “seña de identidad” de la Junta en todos estos años, junto a la asunción de “simplificar la gestión de las ayudas” con la implantación de herramientas digitales que “hagan más fácil la tramitación, tanto para agricultores y ganaderos como para la propia Administración”.