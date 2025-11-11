Lonja de Zamora (11 de noviembre de 2025): El precio de los lechones, al alza
La cotización fijada para los tostones no experimenta variaciones respecto a la pasada semana
Ligero descenso del precio en la mesa de porcino, que afecta al selecto, el normal y el graso
La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes un precio al alza para los lechones de gran partida y de recogida, que se incrementa en un euro respecto a la sesión celebrada la pasada semana.
Así, la cotización del lechón de gran partida aumenta un euro y asciende hasta los 60 euros por unidad, subida que también se ha aplicado para el de recogida, cuyo precio pasa de 50 a 51 euros por unidad.
En la mesa de lechones, el precio de los tostones no varía respecto a la sesión celebrada hace siete días y se mantiene en 34 y en 43 euros por unidad, respectivamente, en el caso de los tostones de sacrificio de 6 a 8 kilos y de los que pesan entre 12 y 15 kilos.
En el caso de la mesa de porcino, el precio de referencia desciende ligeramente en el caso del selecto, normal y graso, un céntimo de euro inferior respecto al establecido hace siete días. La cotización de las cerdas de desvieje y del ibérico de pienso de hasta 150 kilos no experimenta cambios.
Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y de cereales.
- La jueza de Toro, suspendida seis meses sin empleo y sueldo
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales
- Una persona con un 38% de discapacidad: 'Ese inspector médico me ha jodido la vida
- Hallan al hombre de 61 años desaparecido en Toro