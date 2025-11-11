Lonja de Zamora (11 de noviembre de 2025): El precio de los lechones, al alza

La Lonja Agropecuaria de Zamora ha fijado este martes un precio al alza para los lechones de gran partida y de recogida, que se incrementa en un euro respecto a la sesión celebrada la pasada semana.

Así, la cotización del lechón de gran partida aumenta un euro y asciende hasta los 60 euros por unidad, subida que también se ha aplicado para el de recogida, cuyo precio pasa de 50 a 51 euros por unidad.

En la mesa de lechones, el precio de los tostones no varía respecto a la sesión celebrada hace siete días y se mantiene en 34 y en 43 euros por unidad, respectivamente, en el caso de los tostones de sacrificio de 6 a 8 kilos y de los que pesan entre 12 y 15 kilos.







En el caso de la mesa de porcino, el precio de referencia desciende ligeramente en el caso del selecto, normal y graso, un céntimo de euro inferior respecto al establecido hace siete días. La cotización de las cerdas de desvieje y del ibérico de pienso de hasta 150 kilos no experimenta cambios.

Una semana más, siguen sin cotizar las mesas de ovino y de cereales.