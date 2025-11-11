Acuerdo para simplificar los trámites de la PAC: detalles y beneficios para los profesionales del campo
La Comisión Europea valora positivamente el paquete de medidas que permitirá reducir las cargas administrativas, simplificar los regímenes de pago e impulsar la competitividad de los agricultores
Ical
La Comisión Europea ha acogido con satisfacción el acuerdo político alcanzado este martes entre el Parlamento Europeo y el Consejo sobre el paquete de simplificación de la PAC para reducir las cargas administrativas, simplificar los regímenes de pago e impulsar la competitividad de los agricultores.
Este ómnibus, que forma parte de una iniciativa más amplia de simplificación por parte de la Comisión, es el primero para el que se alcanza un acuerdo que conserva el núcleo de la propuesta presentada por la Comisión en mayo.
En concreto, en virtud del principio de acuerdo se reducirá la carga administrativa para los agricultores y las administraciones, así como los controles sobre el terreno, aunque también se reforzará el apoyo a los pequeños agricultores mediante pagos y las explotaciones ecológicas se beneficiarán de normas simplificadas.
Además, el acuerdo prevé pagos por situaciones de crisis a los agricultores activos que se vean afectados por desastres naturales o fenómenos climáticos adversos. Se han alcanzado compromisos entre los colegisladores en relación con la arquitectura verde, el apoyo a las regiones ultraperiféricas y la interoperabilidad de los datos.
Estas medidas aportarán “beneficios reales” a los agricultores y a los Estados miembros, según informó la Comisión Europea, ya que “facilitan el papeleo, aumentan la flexibilidad y ayudan a las explotaciones pequeñas y medianas a hacer un mejor uso de las ayudas de la PAC”.
Las reformas podrían suponer un ahorro de hasta 1.600 millones de euros al año para los agricultores y 210 para las administraciones nacionales, al tiempo que los pagos, los requisitos y las herramientas de crisis serán “más sencillos y flexibles, con lo que se confirma que el paquete de simplificación es un resultado clave de la PAC”.
Siempre que el acuerdo político sea confirmado por los colegisladores, seguido de una entrada en vigor formal antes de finales de año, la propuesta acordada este martes ya ofrecerá simplificaciones y ahorros concretos y específicos a partir de 2026.
- La jueza de Toro, suspendida seis meses sin empleo y sueldo
- Un ciervo de gran tamaño se pasea por las calles de Zamora y se cuela en el céntrico párking de San Martín
- El nuevo atractivo turístico del Lago de Sanabria: da mucho vértigo y ya tiene fecha para su puesta en marcha
- La Junta autoriza una granja porcina con 3.700 animales a menos de 130 metros del embalse de Ricobayo
- Sanabria, el destino preferido del ministro Félix Bolaños para 'recargar pilas' durante este otoño en Zamora
- Un bombero recién entrado cobra 1.853 euros líquidos'. Faúndez se planta ante UGT, que pide subidas salariales
- Una persona con un 38% de discapacidad: 'Ese inspector médico me ha jodido la vida
- Hallan al hombre de 61 años desaparecido en Toro